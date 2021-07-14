Русский бунт в Чемодановке: в Пензенской области участники массовых беспорядков получили от 2 до 10 лет колонии

С момента бунта в селе до вынесения приговора прошло более двух лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С момента бунта в селе Чемодановка прошло уже более двух лет. И только сейчас на выездном заседании Пензенский областной суд вынес приговор. Перед законом по обвинению в участии в массовых беспорядках, гибели человека в драке и причинение травм потерпевшим предстали 28 человек.

- Виновного в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, приговорили к 10 годам колонии, причинившего тяжкий вред здоровью другому потерпевшему – к 7 годам колонии. Они будут отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима. Остальным подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 3 лет. Но в связи отбытием наказания они были освобождены из-под стражи. Также были удовлетворены гражданские иски двух потерпевших, в том числе супруги погибшего, - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

При этом там отметили, что одного из подсудимых и вовсе оправдали. Было доказано, что он не участвовал в массовых беспорядках. В связи с этим за ним признали право на реабилитацию.

Напомним, массовая драка в селе Чемодановка между местными жителями и цыганской диаспорой произошла 13 июня 2019 года. По словам очевидцев, представители последней около пруда приставали к девочкам-подросткам, мол, их пытались изнасиловать. На защиту школьниц тогда встала беременная женщина. Ей угрожали, но в итоге ничего не произошло.

Как заверяли тогда местные жители, они давно терпели неудобных соседей, а тут такое – начали приставать к детям. Отец одной из девочек собрал пару десятков односельчан, и они пошли разбираться.

Подошли к дому одного из представителей цыганской диаспоры на улице Кузнецова. Между участниками конфликта завязался конфликт. К нему через короткое время присоединились другие цыгане.

Дом, около которого произошел конфликт. Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

Последние, оскорбляя местных жителей, стали кидать в них камни, кирпичи и обломки шифера. После палками и всем что попало под руки начали избивать пришедших к дому людей.

Так, в ходе этого побоища деревянным бруском насмерть был забит один из местных жителей – от полученных травм он скончался в больнице. Еще одного зверски избили лопатой. Мужчине удалось выжить.

Владимира Грушина убили во время массовой драки.

В общей сложности в массовой драке в Чемодановке пострадал 21 человек, повреждены три автомобиля и ограждение дома.

Это то, что было у нападавших в руках.

После этого жители села устроили массовые беспорядки, они даже перекрыли федеральную трассу. Для разрешения опасной ситуации в населенный пункт прибыли бойцы Росгвардии. Бунт в итоге затих. Были возбуждены уголовные дела, задержаны причастные к массовой драке.

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