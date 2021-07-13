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Звезды13 июля 2021 19:33

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов вакцинировался от коронавируса в Татарстане

Артист сделал это во время посещения города Иннополис
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Причем все это подавалось как случайный порыв артиста, а не запланированная акция. Фото: Минздрав Татарстана

Причем все это подавалось как случайный порыв артиста, а не запланированная акция. Фото: Минздрав Татарстана

В этот четверг, 15 июля, в Казани должен состоятся концерт группы «Иванушки International». Один из солистов - Андрей Григорьев-Аполлонов, перед этим решил посетить татарстанский наукоград – Иннополис. Приехал в качестве туриста.

- Здесь у вас город будущего! Я приехал, меня встретили и сделали, я в восторге, - сказал артист, которому предложили после экскурсии сделать прививку от коронавируса. Солист группы «Иванушки International» в итоге решился на вакцинацию. Сообщают в Минздраве Татарстана.

Причем все это подавалось случайный порыв артиста, а не запланированная акция.

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