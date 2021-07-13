Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов вакцинировался от коронавируса в Татарстане

Причем все это подавалось как случайный порыв артиста, а не запланированная акция. Фото: Минздрав Татарстана

В этот четверг, 15 июля, в Казани должен состоятся концерт группы «Иванушки International». Один из солистов - Андрей Григорьев-Аполлонов, перед этим решил посетить татарстанский наукоград – Иннополис. Приехал в качестве туриста.

- Здесь у вас город будущего! Я приехал, меня встретили и сделали, я в восторге, - сказал артист, которому предложили после экскурсии сделать прививку от коронавируса. Солист группы «Иванушки International» в итоге решился на вакцинацию. Сообщают в Минздраве Татарстана.

Причем все это подавалось случайный порыв артиста, а не запланированная акция.