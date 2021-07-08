Кандидат партии «Новые люди» Илья Кулалаев подписал соглашение о проведении честных выборов в Марий Эл

На нем кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Илья Кулалаев подписал соглашение о сотрудничестве в обеспечении проведения честных выборов. Такие договоренности – это распространенная федеральная практика, но не все партии готовы под ними подписываться.

По мнению Ильи Кулалаева, подобные договоренности демонстрируют заинтересованность всех сторон в том, чтобы выборы прошли в соответствии с нормами законодательства: «Открытые и честные выборы – то, к чему стремится любое правовое государство. Сегодня жители региона хотят быть уверены в том, что они действительно могут выразить свою позицию. Конкурентная борьба среди партий должна происходить в рамках закона. Только так мы получим доверие людей».

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в своем выступлении на съезде партии заявил, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными.

Напомним, что выборы пройдут с 17 по 19 сентября. У жителей республики будет право выбора формы голосования: на избирательном участке, на дому или на выездных избирательных комиссиях. Также остается возможность прикрепиться к другому участку, написав заявление. За работой комиссий будет осуществляться круглосуточное наблюдение: видео с участков будет транслироваться в Интернет.

Общественная палата Марий Эл также подписала соглашение о сотрудничестве и с общественными организациями республики. Их задача – помогать в борьбе с фейками, отслеживать и передавать данные о недобросовестной конкуренции, а также разъяснять людям вопросы, касающиеся процедуры проведения выборов.

На сегодняшний день соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой в Марий Эл подписали «Единая Россия», «Новые люди», «Гражданская платформа», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Партия Роста».