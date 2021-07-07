Профессор КФУ Юрий Переведенцев: в Татарстан возвращается аномальная жара

Июль – самый жаркий месяц Фото: Евгения БУБЛИК

На этой неделе в Татарстане ожидается аномально жаркая погода, температура днем будет доходить до +33 градусов.

-Июль – самый жаркий месяц. Среднесуточная температура в эти дни составит 22 градуса выше нуля. Эта декада ожидается аномально теплой: температура будет на четыре градуса выше климатической нормы, – сообщает профессор кафедры метеорологии КФУ Юрий Переведенцев..

Целую неделю ожидается по-настоящему июльская погода. Максимальная дневная температура воздуха будет доходить до +332 градусов. Ночью прохладнее - порядка +20 градусов. По словам профессора, в ближайшие дни не стоит ждать обильных осадков. Юрий Переведенцев отметил, что летние осадки имеют "пятнистый" характер: если в одной местности – ливень, в другой его может не быть.

Также он отметил, что из-за высокой температуры воздуха почва очень сильно прогрета, поэтому наблюдается высокая пожароопасность и засуха.