Рассказала маме в последний момент: в РКБ Казани у 19-летней студентки после коронавируса удалили опухоль вместе с половиной легкого

До этого у девушки диагностировали лишь пневмонию. Фото: @rkb_tatarstan

Еще в 2018 году у Алины во время флюорографии врачи выявили пневмонию. После лечения антибиотиками снимок показал, что на правом легком остался рубец – такое иногда случается после пневмонии.

Через год у девушки появился кровяной кашель и высокая температура. Она снова попала в больницу, откуда после лечения ее отпустили домой. А зимой 2020 года учась на первом курсе ветеринарной академии Казани Алина потеряла обоняние и перестала чувствовать вкусы. Также появилась высокая температура, которая держалась целую неделю. Медики диагностировали у студентки коронавирус. Ее отправили лечиться на дому. Алина быстро выздоровела, вот только кашель никуда так и не ушел, к тому же появились еще и хрипы при дыхании.

- Даже соседка по комнате слышала, как я хриплю. Мы ложились спать, и обе слышали мои легкие. Жутковато, – передает воспоминания Алины пресс-служба Республиканской клинической больницы (РКБ) Казани.

Несколько месяцев 19-летняя студентка не могла понять причину этих страшных хрипов, пока не самостоятельно не прошла томографию. Исследование показало, что у Алины в легких выросла опухоль. Ее срочно госпитализировали в РКБ.

Начались новые обследования, анализы и подготовка к операции. Девушка до последнего ничего не говорила своим родным, даже матери. Параллельно со всем этим Алина досрочно сдавала сессию. Утром анализы, а после обеда экзамены и зачеты. Последние удалось сдать до операции.

Алине сделали бронхоскопию – забрали кусочек опухоли, чтобы определить рак это или нет. Это оказалось самое «доброе» новообразование среди злокачественных. Тем не менее необходима была срочная операция. Дело в том, что найденная опухоль могла молниеносно переродиться в агрессивный рак, от которого спасти студентку было бы невозможно.

Как сообщает пресс-служба РКБ, только в операционной Алина дала волю слезам, но потом подействовал наркоз.

Операция заняла менее двух часов. Заведующий торокальной хирургией №2 Евгений Тришин через небольшой разрез сбоку удалил у девушки практически половину правого легкого вместе с опухолью. Операция прошла успешно, Алине поставили дренаж и отправили в палату отделения реанимации. Как только девушка пришла в себя, Тришин позвонил ее матери и передал телефон матери студентки.

- Все хорошо, я проснулась, - сказала Алина и, наконец, объяснила, что с ней произошло.

Уже на следующие сутки мать студентки оказалась в РКБ, как ухаживающая за пациенткой. Через несколько дней дренаж убрали, девушка пошла на поправку и ее выписали домой.