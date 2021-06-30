Сергей Колесников: «В «Ярдэм» мне не одиноко!»

Фото: предоставлено НИБФ «Ярдэм»

В начале июня в «Ярдэм» состоялись очередные курсы проекта «Поддержим друг друга». Благодаря пожертвованиям меценатов, неравнодушных граждан и собственным средствам фонда провести две насыщенные приятными и полезными занятиями недели смогли жители не только разных областей Татарстана, но и России.

Сергей Колесников из Чебоксар так часто приезжает в «Ярдэм», что уже буквально сбился со счета.

- Я здесь, можно сказать, постоянный клиент, - улыбается парень. - Раз за разом все возвращаюсь и возвращаюсь сюда. Почему? Потому что здесь у меня много друзей. И с каждым моим приездом их становится все больше и больше. Со многими я общаюсь и вне стен «Ярдэм».

О «Ярдэм» Сергей узнал несколько лет назад: представители центра приезжали в его родной город и рассказывали о своей работе.

- У меня ДЦП, и мне сказали, что я подхожу им по профилю, - говорит он. - Раньше мне было чуть сложнее здесь, потому что я передвигался на коляске. Теперь хожу при помощи костылей-«крабов». А это совсем другой уровень свободы.

Сергей - непременный участник всех активностей курса, будь то выезд на природу или роспись стеклянных тарелок. Реабилитационная программа всегда очень плотная. В эти поистине волшебные 14 дней организаторы стараются вместить все самое полезное и нужное, что может пригодиться слушателям курса во «внешней» жизни.

Без компьютера и интернета современному человеку не прожить? В «Ярдэм» есть базовый курс компьютерной грамотности! Есть необходимость в отстаивании своих прав и желание свободно ориентироваться в законодательном поле? В центре проводятся лекции и индивидуальные юридические консультации. Все вышесказанное дополняется циклом аппаратной физиотерапии, психологическими беседами, полезным развивающим досугом… И многократно умножается на дружескую атмосферу и безупречно организованный быт.

Ведь главная цель проекта «Поддержим друг друга» - помочь людям с инвалидностью подняться над своим недугом.

- Здесь для меня словно второй дом, - признается Сергей. - Словно здесь у меня еще одна семья. Здесь мне не одиноко. Здесь меня понимают. Мне здесь легко и свободно.

Обращаю внимание, что у Сергея на шее православный крестик, и задаю вопрос, как он чувствует себя в центре, где все организовано по правилам шариата.

- Понимаете, здесь совершенно неважно, какой ты. Неважно! Важно найти себя в этом мире. А в «Ярдэм» в этом помогают на сто процентов.

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