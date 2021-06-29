Где сделать прививку от коронавируса в Ульяновске: все пункты вакцинации

На данный момент в Ульяновске действует десять пунктов вакцинации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России продолжается вакцинация от коронавируса, «Комсомолка» узнала, где можно сделать прививку от коронавируса в Ульяновске, а также отвечает на часто задаваемые вопросы по теме: кому можно сделать прививку, какие есть противопоказания и какие вакцины доступны на данный момент.

Пункты вакцинации

Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг, в регистратуре поликлиники или по короткому номеру 122. Жители Ульяновска, у которых учетная запись не подтверждена, могут получить сертификат о вакцинации в бумажном виде в поликлинике по месту жительства.

На данный момент в городе действует 10 стационарных пунктов вакцинации:

- городская больница №3(улица Хрустальная 3б и улица Локомотивная 13)

- городская поликлиника №4 (улица Ефремова 12)

- городская поликлиника №1 (улица Гагарина 20)

- поликлиника №2 (улица 50 лет ВЛКСМ)

- городская поликлиника №5 (улица Созидателей 11)

- городская поликлиника №6 (улица Авиастроителей 31)

- взрослая поликлиника ЦГКБ на Верхней Террасе (улица Оренбургская 27)

- больница “РЖД-Медицина” (улица Хрустальная 3)

- ТЦ "Пушкаревское кольцо" (Московское шоссе 91)

- ТЦ "Альянс" (улица Рябикова 70)

Кому делают прививку от ковида?

Вакцинацию следует пройти всем людям старше 18 лет, не имеющих противопоказаний. Это позволит снизить риск заражения

В приоритетные группы тех, кого вакцинируют в первую очередь, входят медицинские, педагогические, социальные работники, сотрудники центров госуслуг, учреждений культуры, торговли и сферы услуг. Также в приоритете лица старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями.

Какие есть противопоказания к вакцинации?

1) гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины

или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

2) тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

3) острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

4) обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят

не ранее чем через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии;

5) беременность и период грудного вскармливания;

6) возраст до 18 лет

Можно ли после вакцинации ходить без маски?

После вакцинации следует соблюдать все правила профилактики. В том числе носить маску и сохранять социальную дистанцию.

Какие вакцины доступны на данный момент?

В России зарегистрированы три вакцины: «Гам-КОВИД-Вак»(«Спутник V») ,«ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Они формируют иммунитет к болезни.