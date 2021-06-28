Рушания Гаязова: «Центр «Ярдэм» - это наш рай»

Фото: НИБФ «Ярдэм»

За это время некоторые из них успели стать постоянными участниками проекта «Поддержим друг друга». Как, например, художница из Лениногорского района Татарстана Рушания Гаязова. В июне 2021 года она вместе с мужем, Атласом Галимовым, побывала в НИБФ «Ярдэм» уже в восьмой раз! Курсы реабилитации, организованные с 1 по 14 июня, проводились за счет меценатов, пожертвований неравнодушных граждан и собственных средств фонда «Ярдэм».

Рушания приезжает в «Ярдэм» буквально с первых дней запуска проекта «Поддержим друг друга».

- Когда оказалась здесь впервые, мне показалось, что я просто попала в рай, - улыбается она. – Какие здесь прекрасные условия для колясочников! Какие внимательные сотрудники! Какая насыщенная программа! Какая красота вокруг! И вы знаете, с каждым приездом здесь становится все лучше и краше!

Рушания Гаязова – инвалид с детства. До 9 лет еще ходила, но потом оказалась прикована к инвалидному креслу. Что, впрочем, не мешает ей вести полную активного творчества жизнь – писать стихи, петь, вышивать, рисовать. При поддержке мужа, который всегда рад участвовать во всех ее начинаниях, Рушания увлеклась написанием шамаилей – мусульманских настенных панно с изречениями из Корана. И так увлеклась, что в конце прошлого года в мечети Кул Шариф была организована выставка ее работ!

- Шамаили были моей давней мечтой, - признается художница. – Пришла я к ним не сразу. Но когда мне открылось, то оторваться стало просто невозможно. Ночами, бывает, сижу, работаю и спать не хочется. Как-то к себе притягивает. Силу дает жить. Когда устану, муж помогает. Так вместе и работаем.

На выставке в мечети Кул Шариф были представлены 27 работ Рушании, созданных при поддержке супруга.

- В «Ярдэм» нам оказали всестороннюю поддержку при подготовке к выставке, - с теплотой говорит художница. – И дали машину, чтобы мы могли приехать вместе с другими участниками курсов на ее открытие. Теперь все нас просят продолжать. И мы надеемся, что сможем продолжать. Если всем нравится наше творчество.

Надо отметить, что во время своего пребывания в «Ярдэм» Рушания Гаязова всегда проводит для других участников реабилитационных курсов мастер-классы по созданию шамаилей. И служит живым и ярким примером успешного стремления к творческой реализации. Ее занятия органично дополняют специально разработанную программу курсов, нацеленную на укрепление физического и психологического здоровья людей с ограниченными возможностями здоровья.

- А еще здесь замечательная дружеская атмосфера, - замечает Рушания. – Столько друзей у нас здесь появилось за это время! Причем мы постоянно все на связи, даже когда разъезжаемся по домам. Каждый раз очень хочется сюда приехать. А потом каждый раз очень не хочется отсюда уезжать. Так хорошо и радостно на душе, что каждый раз появляется возможность приезжать в «Ярдэм» снова и снова. Очень благодарны всем. Когда еду сюда, как только издалека увижу минареты мечети, сразу на душе тепло. Словно домой возвращаюсь.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ ФОНДА «ЯРДЭМ» СВОЕЙ ПОСИЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ!

Телефон горячей линии: 8 (960) 048-07-78

Вы можете перечислить любое пожертвование на странице фонда «Ярдэм» пройдя по ссылке

Реквизиты НИБФ «Ярдэм»

ИНН 1658087725

КПП 165801001

ОГРН 1071600003530

БИК 049205603

р/с 40703810562000000971

к/с 30101810600000000603

в Отделение «БАНК Татарстан» 8610 ПАО Сбербанк

Назначение платежа: «Благотворительная помощь на социальные проекты»

Яндекс-кошелек: 4100 1808 2931 92

Также можно отправить СМС со словом НУР на номер 7715 (50 рублей)