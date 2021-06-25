Эльмира Дасаева: «В «Ярдэм» у меня сбылись мечты всей моей жизни!»

Фото: Татьяна ЯНЬКОВА

Улучшить физическое и эмоциональное здоровье традиционно смогли жители не только разных областей Татарстана, но и России. Это стало возможно благодаря пожертвованиям неравнодушных граждан и собственным средствам НИБФ «Ярдэм».

Эльмиру Дасаеву участники июньского проекта называют не иначе как «наша отважная». Ради возможности побывать в «Ярдэм», практически обездвиженная женщина решилась на автопутешествие из Пензенской области в столицу Татарстана. Хотя раньше даже выбраться из дома ради обычной прогулки или похода в гости считала для себя неимоверным подвигом.

- Меня привез в Казань племянник, - говорит Эльмира. - Чтобы восемь часов в дороге не стали для меня пыткой, в машину положили специальный надувной матрас. Обычно я очень плохо переношу переезды. Сидеть мне тяжело, постоянно укачивает. А здесь все прошло как в сказке.

Впервые о «Ярдэм» Эльмира узнала несколько лет назад. Но тогда курсов для колясочников здесь не проводили. Женщина признается: ее поразило, что кроме физической реабилитации в «Ярдэм» еще организуют и занятия по исламу.

- Мне приходилось бывать в санатории, там было хорошо – уход, лечение, но не было духовного осмысления, - вспоминает она. - Здесь же есть все.

Время шло. Эльмира постоянно заглядывала в интернет ради последних новостей из Казани. И вот чудо свершилось! На сайте «Ярдэм» появилась информация о запуске реабилитационных мероприятий для инвалидов-колясочников.

- Я обрадовалась, нашла контакты, списалась с организаторами, и меня пригласили приехать! - Вспоминает женщина. - Но была осень, а мне по состоянию здоровья простужаться категорически нельзя.

Потом началась коронавирусная пандемия и снова пришлось отложить поездку в «Ярдэм».

- Так все не складывалось, что уже стало казаться невозможным. И такой во мне родился крик души! Такое отчаяние взяло, что со слезами я обратилась к Аллаху: «Открой мне путь!». У меня есть мечты, есть желания, я так хочу укрепить свои знания об исламе! Только в «Ярдэм» у меня это получится.

Буквально через несколько дней Эльмира получила приглашение приехать в Казань, как ей и хотелось, именно летом.

- Время ожидания того стоило, - признается она. - Ведь здесь за две недели у меня сбылись мечты всей моей жизни! Я побывала в мечети Кул Шариф на экскурсии. Посмотрела спектакль в Татарском государственном театре драмы и комедии имени К. Тинчурина. А потом еще была прогулка на теплоходе. Если раньше о таком я могла только мечтать и думать: ах как же хорошо живут люди, то сейчас смогла все это прожить сама! А сколько мы здесь получаем интересных и нужных знаний. Религиозных, юридических, исторических.

Кроме несомненных улучшений душевного состояния, у Эльмиры есть чем гордиться и в физическом плане.

- Дома я немножко занималась лечебной физкультурой, но, знаете, так, спустя рукава. Потому что считала, что для меня это без толку. Что вряд ли мне чем-то уже поможет. А в «Ярдэм» за меня взялись серьезно. Очень настойчиво уговаривали заниматься. И я начала, фактически под давлением, - улыбается женщина. – Как положено. Не отлынивая. По 45 минут. И знаете, что? Пальчики на левой руке стали получше! Раньше я ими даже ручку не могла удержать, а теперь могу удержать кисть для рисования! Я рисую! Правда, пока только левой рукой, но есть надежда восстановить и правую! И такой результат был всего через 10 дней занятий! Я правда счастлива. И уже даже не хочу уезжать…

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