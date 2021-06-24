В Марий Эл семиклассницу нашли мертвой в бане

Родители, в надежде, что дочь жива, вызвали медиков, но те лишь констатировали смерть ребенка. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Вечер 23 июня для семьи для семьи Степановых (фамилия изменена, - ред.) сал настоящим кошмаром. Ничего не предвещало беды. Родители вернулись домой, жили они в деревне Шуарсола на улице Речной. Дома их должны были ждать трое детей - старшая дочь (13 лет) и два сына (10 лет и 1,5 года), а также бабушка.

Однако, когда родители зашли в дом, девочки там не оказалось. Они отправили старшего сына найти сестру и почти сразу же услышали крик. Он доносился из здания недостроенной бани рядом с домом. Именно там старший сын и нашел сестру - девочка не дышала.

Родители тут же вызвали медиков, но те лишь констатировали смерть ребенка. Следом на место трагедии прибыли полицейские и следователи. Они выяснили, что около 17.00 23 июня родители пошли на сенокос, дома оставались трое несовершеннолетних детей и бабушка.

Из-за жары и голода младший ребенок начал капризничать, плакать. На фоне этого между бабушкой и девочкой произошла ссора. Ранее в этот же день бабушка высказывала старшему ребенку свое недовольство по поводу ее новой прически. Во время ссоры, девочка сказала: «Как мне все надоело!» и вышла на улицу. Около 20.00 родители пришли с сенокоса и нашли своего ребенка без дыхания.

Погибшая девочка только месяц назад закончила седьмой класс. По месту учебы характеризуется сугубо положительно, принимала активное участие в жизни школы, училась на 4 и 5. Была активной, жизнерадостной. На учете у врача психиатра не состоит.

Родители также характеризовались только с положительной стороны. Оба работают, к административной ответственности не привлекались.

Данная семья на профилактическом учете, как неблагополучная, не состоит, со всех сторон характеризуется положительно. Рядом с жилищем, в собственности имеется соседний земельный участок, где строится дом и баня. Никаких конфликтов в семье замечено не было.

Сейчас следователи выясняют причину смерти девочки. По одной из версий, она могла покончить с собой.