Приемная кампания - 2021 в вузах Казани: правила приема и о количестве бюджетных мест

У вузов Татарстана, как и в целом по стране, нет права требовать от абитуриентов справки о вакцинации или наличии антител к COVID-19. Фото: Мария ЛЕНЦ

Приемная кампания - 2021 в вузах Казани на очную бюджетную форму обучения началась 20 июня и продлится до 17 августа. Всего в столице Татарстана в этом году прием абитуриентов ведут 19 вузов. "Комсомолка" выяснила Какие изменения в правилах приема произошли и сколько есть бюджетных мест.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА

1) Абитуриент может подать документы в этом году в пять вузов и на 10 специальностей в каждом. К слову, в 2020-ом можно было подать заявление одновременно в пять вузов, но только на три направления.

2) В рейтинге поступления больше не будет фамилий и имен, вместо этого - номер СНИЛС или уникальный код поступающего.

3) Второй волны зачисление не будет. Раньше на первом этапе заполнялось 80% бюджетных мест, а на втором, оставшиеся 20%. Сейчас зачислять будут всех и сразу.

4) У абитуриентов появилось больше способов подачи документов в вузы. Теперь это можно сделать либо с помощью электронной информационной системы самого вуза, либо посредством сервиса «Поступление в вуз онлайн» на едином портале государственных и муниципальных услуг. Также комплекты документов можно отправлять в вузы почтой - письмом или бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. Кроме того, никто не отменял традиционный очный прием документов.

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА И ЧТО НОВОГО

По сравнению с 2020 годом, сейчас в вузах Татарстана количество бюджетных мест увеличилось на 20%. Это более 20 тысяч мест.

Традиционно лидерами по их количеству являются КФУ, КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ и Казанский энергетический университет.

По словам врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрия Казакова, в 2021 году в вузе открывается первая образовательная программа магистратуры полностью на английском языке Smart Materials. Это будет первым опытом, чтобы все обучение было построено полностью на английском языке.

Студенты изучат молекулярную инженерию высокоорганизованных материалов для электроники и биомедицины, а также особенности технологии производства умных материалов. На КХТИ приходится 23% от контрольных цифр приема по всей республике. В этом году вуз предлагает более 4,5 тысячи бюджетных мест.

В КФУ же количество бюджетных мест увеличилось на 1,2 тысячи. В этом году университет осуществляет прием на все направления, которые были заявлены в 2020 году - это свыше 300 образовательных программ. Новшеством этого года при вступлении стал третий вступительный экзамен по выбору, то есть абитуриент подает результаты ЕГЭ по двум основным предметам, который требует вуз, а третий выбирает сам. Так, можно выбрать предмет с высокими баллами, чтобы вероятность поступления была выше.

В этом году в КНИТУ-КАИ прирос на 403 бюджетных места, об этом сообщил и.о ректора Тимур Алибаев. Также он отметил, что в этом году в университете выделено 230 мест для целевиков.

В 2021 году в медуниверситете (КГМУ) предусмотрели 515 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет, что на 18% больше, чем в прошлом году. В университете очень большая доля целевого приема, поэтому на это выделятся более 66% всех бюджетных мест. Медвуз сейчас готовит кадры не только для республики, но и для других регионов.

Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ) осуществляет подготовку квалифицированных кадров для архитектурно-строительной, дорожно-транспортной отраслей и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана и Поволжья. В КГАСУ сейчас доступно 500 бюджетных мест, 300-400 платных, контрольные цифры приема 1 000-1 200.

В Казанском государственном аграрном университете (КГАУ) контрольные цифры приема на уровне 1 500 мест. Платные и бюджетные места примерно поровну. Открыт ряд новых направлений подготовки. Вуз выделяет пять так называемых «внутренних» бюджетных мест для абитуриентов, набравших самые высокие баллы.

В этом году бюджетных мест в Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) более 1 400. В вузе начнут готовить бакалавров по таким образовательным программам, как, например, «Атомные энергетические системы», «Электромобильный и беспилотный транспорт», магистров по программе «Водородная и электрохимическая энергетика». Преимуществом выпускников этого вуза является удостоверение о прикладной квалификации в дополнение к диплому.

БУДУТ ЛИ ВУЗЫ ТРЕБОВАТЬ ОТ АБИТУРИЕНТОВ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19?

У вузов Татарстана, как и в целом по стране, нет права требовать от абитуриентов справки о вакцинации или наличии антител к COVID-19.