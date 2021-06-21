В Марий Эл росгвардеец спас упавших в Волгу 10 человек

Денис Кормилкин спас 10 человек Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл

Едва не произошел трагический несчастный случай, когда компания из 10 человек, среди которых было пятеро детей, отправилась кататься на лодке по Волге в районе Волжска. По какой-то причине лодка перевернулась, что все стали тонуть.

По счастливой случайности рядом оказалась лодка, в которой находился росгвардеец Денис Кормилкин. Вечером младший сержант полиции в свой выходной всей семьей был на берегу, и катался с родственником на моторной лодке. Услышав крики о помощи, он оглянулся и увидел перевернувшуюся лодку.

Кормилкин вместе с тестем начали спасать людей. Поняв, что лодка потерпевших перевернулась от перегруза, добровольные спасатели разделились - Денис нырнул в Волгу и начал по одному подавать детей в свою моторку, а потом всех детей перевезли на берег. Затем вернулись за взрослыми. Все это время Денис плавал в реке и контролировал взрослых потерпевших. Затем, подняв их на свою лодку, и зацепив на веревку перевернутую лодку, младший сержант доставил их на берег.

- К моменту приезда спасателей все граждане находились в безопасности, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Марий Эл. - Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудника Росгвардии удалось избежать трагических последствий.