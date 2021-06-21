В Казани прошел предпремьерный показ боевика "Телохранитель жены киллера"

Сцена из фильма Фото: кадр из фильма

Много забавных ситуаций и очень много нецензурных высказываний – так можно вкратце охарактеризовать новую картину Патрика Хьюза, сиквел картины 2017 года «Телохранитель киллера». Лента смотрится на едином дыхании, очень динамичная и держит в напряжение все время. Но учтите, что это реально картина 18+.

По нынешним ковидным временам комедия – самое то, что нужно. Абсолютно трешевый боевик о том, что было, когда два главных героя снова встретились. Восстановить свою лицензию телохранителя Майкл Брайс (Рейнольдс) так и не смог, ходит к психотерапевту. По ее совету он пускается в путешествие, чтобы передохнуть и отвлечься от работы, которая находит его и там, на Капри! Появляется жена киллера Соня Кинкейд (Хайек), и теперь придется вновь встретиться с тем, кто разрушил всю его жизнь – с Дариусом Кинкейдом (Джексон).

Всю дорогу парочка рассказывает о неудавшемся медовом месяце, и о том, что Кинкейды планируют стать родителями. В перерывах между рассказами они дерутся, отстреливаются и врезаются на машинах в стены и другие автомобили. Впавший в депрессию Майкл решил привезти эту парочку к своему отчиму (Фримен), потому что все трое стали участниками спецоперации Интерпола – они одни смогут предотвратить теракт, который замысли психопат Аристотель Пападополус (Антонио Бандерас). Как сможет им помочь Морган Фримен, можно увидеть только в этой смешной картине не для детей.