Удар был такой силы, что снес многотонную машину с дороги. Фото: МВД по РТ.

В этот четверг, 30 июля, в 8.35 на дороге «Казань — Оренбург — Боровое Матюшино» в Лаишевском районе произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса, который перевозил детскую хоккейную команду, сообщает ГИБДД Татарстана.

В Татарстане уснувший водитель иномарки протаранил микроавтобус с детской хоккейной командой

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Ford Focus уснул за рулем. Машина потеряла контроль и выехала на встречную полосу движения. Там иномарка на скорости протаранила Ford Transit, в котором в момент аварии находилось 12 детей. Удар был настолько сильным, что микроавтобус слетел с дороги и опрокинулся на бок.

В Татарстане легковушка протаранила микроавтобус с детской хоккейной командой: четверо пострадали

В результате произошедшего пострадали четыре ребенка. Детей с компрессионным переломом позвоночника, черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ).

«Сегодня к нам доставили четверых детей в возрасте 8 и 9 лет. Их госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести в отделение травматологии и нейрохирургии», - рассказали «КП-Казань» в пресс-службе ДРКБ.

В каком состоянии находятся водители официально пока не сообщается. Судя по кадрам с места дорожно-транспортного происшествия, без травм среди взрослых могло не обойтись. Микроавтобус лежит на боку, а у легковушки раскурочен перед и оторвано одно колесо.

У легковушки сильно поврежден перед, одно колесо в результате столкновения оторвало напрочь. Фото: МВД по РТ.

В Татарстане легковушка протаранила микроавтобус с детской хоккейной, заведено уголовное дело

По факту произошедшего, следственный комитет Татарстана уже завели уголовное дело по статьям «нарушение правил дорожного движения» (лишение свободы сроком до 2 лет) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (лишение свободы сроком до 2 лет). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

В Татарстане водитель иномарки протаранил микроавтобус с детской хоккейной командой

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