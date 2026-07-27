«Моя королева»: Киркоров проводит время в Турции с красавицей-студенткой из Чувашии

Филипп познакомился с Валентиной во время конкурса «Мисс БРИКС». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Филипп Киркоров и модель Валентина Алексеева, обладательница титула «Мисс России — 2024», провели несколько дней в турецкой Каппадокии. Поп-король прибыл сюда уже в третий раз, чтобы реализовать давно задуманный творческий проект — снять клип, главной героиней которого стала 19-летняя студентка-медик из Чебоксар.

Съёмки проходили в знаменитом месте, где запускают воздушные шары. Певец признался, что ради этого они практически не спали: «Мы же не спали два дня, вчера закончили вечером, даже ночью. А шары начинаются в 4 утра». Он с юмором обратился к Валентине: «О, великая сила искусства. Моя королева, только ради тебя я проснулся сегодня, к шарам тянулся. Смотрю, ты такая свежая, как тебе удалось?»

Съемочный день начинался в 4 часа утра. Фото: скриншот.

Алексеева, в свою очередь, поблагодарила Киркорова и команду за бесценный опыт: «Первый съёмочный день позади, и это было просто невероятно! Работать с такими профессионалами — одно сплошное удовольствие. Чувство, будто я оказалась в настоящей сказке». Она отметила, что этот опыт заряжает, мотивирует и дарит невероятные ощущения.

Киркоров остался доволен не только красотой, но и работоспособностью своей партнёрши: Валентина не жаловалась, несмотря на все трудности и жесткий график, веселила всю команду и искренне радовалась происходящему. «Ты — невероятна! Роскошна, как из сказки. Всё только начинается. Нас ждёт ещё одно приключение», — заявил поп-король. Вместе с режиссёром Павлом Худяковым они сняли клип, который вскоре появится на музыкальных каналах и в соцсетях.

Напомним, финал конкурса красоты «Мисс БРИКС» прошёл в Казани в марте этого года. Киркоров, входивший в состав жюри, тогда признался, что не видел такой красоты уже очень давно и сразу понял: Валентина победит. Сразу после конкурса он пообещал пригласить её в свой клип. «Мне повезло: моё творчество всегда сопровождают самые красивые женщины. И вот такой красоты девушку я не видел уже очень давно», — делился впечатлениями певец.

Для 19-летней Валентины Алексеевой это была уже вторая крупная победа: в 2024 году она завоевала титул «Мисс Россия». При этом девушка не только красавица, но и отличница: она окончила школу с золотой медалью, поступила на бюджет в медицинский университет имени Пирогова, пишет научные статьи и участвует в конференциях. «Кто там говорил, что красивых и умных не бывает?» — написала она после выпуска.

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