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27 июля 2026 11:42

2 000 километров за 80 дней: путешественник из Казани дошел пешком до Казахстана ради одного рукопожатияфото

Путешественник из Казани дошел пешком до Казахстана ради одного рукопожатия
Адель ХИСАМОВ
Никита уже добрался до Астаны, но его финиш намечен в городе Алмата.

Никита уже добрался до Астаны, но его финиш намечен в городе Алмата.

Фото: Из личного архива героя публикации.

Более 2 000 километров за 80 дней. Никита Кузнецов дошел пешком от Казани до Астаны (Казахстан). И это еще не все – финиш намечен в городе Алмата.

«Видимо, было суждено»

29-летний Никита уже испытал себя в прошлом году, когда также пешком дошел от столицы Татарстана до Иерусалима. И если этот поход был для него, скорее, для переосмысления себя, то путешествие в Казахстан - во имя дружбы народов. По большому счету, все сводилось к простому и искреннему моменту – человеческому рукопожатию. Молодой человек кинул клич в интернете, обращаясь к единомышленникам в Казахстане. И когда, по его словам, казалось, что никто не откликнется, с ним связался 20-летний Мирас из Кокшетау.

«Видимо, было суждено. В прошлом году по пути в Израиль я познакомился с Нуржаном из Казахстана. Мы с ним сдружились и продолжили общаться уже после моего возвращения домой. Именно он позвонил своему брату Мирасу и попросил меня встретить. Так я и нашел того, кто также выдвинется пешком, но только уже из Алматы в Казань», - рассказал «» Никита.

О самом Мирасе известно, что ему 20 лет и он отучился на программиста. Его маршрут в Казань пролегает через города Урала. На сегодня он уже прошел чуть больше 300 километров.

«Мы встретились с ним в поселке Бурабай (расположен в Акмолинской области Казахстана – Ред.). И вот оно, то самое заветное рукопожатие, - вспоминает Никита. - Я дал ему несколько лайфхаков, а затем наши пути разошлись».

Навстречу также пешком Никите выдвинулся 20-летний Мирас из Кокшетау, они встретились в поселке Бурабай.

Навстречу также пешком Никите выдвинулся 20-летний Мирас из Кокшетау, они встретились в поселке Бурабай.

Фото: Из личного архива героя публикации.

Угощали домашней едой

Сам Казахстан встретил Никиту с открытым сердцем и щедростью. Под Костанаем его ждал местный житель, который специально приехал, чтобы привезти Кузнецову большой бутерброд и сок. Другие местные жители также помогали, чем могли. Ребята, которые узнали Никиту, подходили, предлагали помощь с ночлегом, угощали домашней едой и напитками.

Блогер-путешественник с благодарностью принимал знаки внимания, ведь, по его словам, он чувствовал, что все это искренне. Никита понимал, что такая поддержка - это не просто помощь путешественнику, но и проявление истинного гостеприимства, которое он теперь мог ощутить на себе.

Из городов, которые Никита обошел, он особо отмечает Костанай и живописный Кокшетау. Эти места оставили в его памяти не только красочные пейзажи, но и теплоту человеческого общения.

Сейчас Никита находится в Астане. Скоро он планирует выдвинуться в Алматы. Когда и на чем странник вернется в родную Казань, пока и сам он не знает. За свой пеший путь на Казахстан, он опустошил уже не одну сотню стаканов с компотом. Сейчас он именно так в шутку, помимо, конечно, километров, отмеряет свой путь. Во время похода в Иерусалим, он исчислял свой путь количеством истертых кроссовок.

«Выпито 164 компота, пройдено свыше двух миллионов шагов, и это еще не предел», - продолжает подсчитывать путешественник.

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