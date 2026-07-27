Никита уже добрался до Астаны, но его финиш намечен в городе Алмата. Фото: Из личного архива героя публикации.

Более 2 000 километров за 80 дней. Никита Кузнецов дошел пешком от Казани до Астаны (Казахстан). И это еще не все – финиш намечен в городе Алмата.

«Видимо, было суждено»

29-летний Никита уже испытал себя в прошлом году, когда также пешком дошел от столицы Татарстана до Иерусалима. И если этот поход был для него, скорее, для переосмысления себя, то путешествие в Казахстан - во имя дружбы народов. По большому счету, все сводилось к простому и искреннему моменту – человеческому рукопожатию. Молодой человек кинул клич в интернете, обращаясь к единомышленникам в Казахстане. И когда, по его словам, казалось, что никто не откликнется, с ним связался 20-летний Мирас из Кокшетау.

«Видимо, было суждено. В прошлом году по пути в Израиль я познакомился с Нуржаном из Казахстана. Мы с ним сдружились и продолжили общаться уже после моего возвращения домой. Именно он позвонил своему брату Мирасу и попросил меня встретить. Так я и нашел того, кто также выдвинется пешком, но только уже из Алматы в Казань», - рассказал «» Никита.

О самом Мирасе известно, что ему 20 лет и он отучился на программиста. Его маршрут в Казань пролегает через города Урала. На сегодня он уже прошел чуть больше 300 километров.

«Мы встретились с ним в поселке Бурабай (расположен в Акмолинской области Казахстана – Ред.). И вот оно, то самое заветное рукопожатие, - вспоминает Никита. - Я дал ему несколько лайфхаков, а затем наши пути разошлись».

Навстречу также пешком Никите выдвинулся 20-летний Мирас из Кокшетау, они встретились в поселке Бурабай. Фото: Из личного архива героя публикации.

Угощали домашней едой

Сам Казахстан встретил Никиту с открытым сердцем и щедростью. Под Костанаем его ждал местный житель, который специально приехал, чтобы привезти Кузнецову большой бутерброд и сок. Другие местные жители также помогали, чем могли. Ребята, которые узнали Никиту, подходили, предлагали помощь с ночлегом, угощали домашней едой и напитками.

Блогер-путешественник с благодарностью принимал знаки внимания, ведь, по его словам, он чувствовал, что все это искренне. Никита понимал, что такая поддержка - это не просто помощь путешественнику, но и проявление истинного гостеприимства, которое он теперь мог ощутить на себе.

Из городов, которые Никита обошел, он особо отмечает Костанай и живописный Кокшетау. Эти места оставили в его памяти не только красочные пейзажи, но и теплоту человеческого общения.

Сейчас Никита находится в Астане. Скоро он планирует выдвинуться в Алматы. Когда и на чем странник вернется в родную Казань, пока и сам он не знает. За свой пеший путь на Казахстан, он опустошил уже не одну сотню стаканов с компотом. Сейчас он именно так в шутку, помимо, конечно, километров, отмеряет свой путь. Во время похода в Иерусалим, он исчислял свой путь количеством истертых кроссовок.

«Выпито 164 компота, пройдено свыше двух миллионов шагов, и это еще не предел», - продолжает подсчитывать путешественник.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.