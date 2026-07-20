«Месяцы жидкой еды и никакой улыбки»: поездка на самокате обернулась для жителя Татарстана двусторонним переломом челюсти

Причина травмы — неудачная поездка на самокате. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В разгар летнего сезона, когда электросамокаты стали привычным средством передвижения, врачи Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы предупреждают о серьёзных рисках. Очередной случай подтвердил: активный отдых без защиты может обернуться тяжёлой травмой. На днях в хирургическое отделение поступил 30-летний мужчина с диагнозом «открытый двусторонний перелом нижней челюсти со смещением отломков». Причина — неудачная поездка на самокате.

Пациента прооперировал челюстно-лицевой хирург Владислав Слепов, который недавно пополнил команду больницы. За его плечами четыре года стажа, и этот случай наглядно продемонстрировал его профессионализм: специальность требует филигранной точности.

Операция проводилась под общим наркозом и длилась около 40 минут. Хирург выполнил остеосинтез нижней челюсти — зафиксировал костные отломки с помощью титановой минипластины Conmet. Снаружи наложили косметический шов: эстетика была важна не меньше, чем восстановление функций.

«Операции по остеосинтезу нижней челюсти в нашей практике, безусловно, встречаются, и по времени они, как правило, укладываются в 30–40 минут, — комментирует Владислав Слепов. — Но здесь сложность была именно в том, что имели место множественные отломки со смещением. Это потребовало особой скрупулёзности, чтобы сопоставить все фрагменты идеально точно. Важно было не просто собрать кость, а сохранить прикус, симметрию лица и все функции».

Сейчас пациент уже выписан из больницы. Отломки зафиксированы в удовлетворительном положении, но впереди — длительная реабилитация. В полости рта установлены специальные шины, которые снимут только через месяц, если контрольные снимки подтвердят правильное сращение. Всё это время мужчине придётся соблюдать строгую диету — только жидкая и кашицеобразная пища, чтобы исключить нагрузку на челюсть.

Врачи Нижнекамской ЦРМБ обращаются ко всем жителям с просьбой: будьте предельно аккуратны на самокатах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности.

«Травма челюсти — это не просто больно и страшно. Это месяцы ограничений: жидкая еда, сложный послеоперационный период, невозможность нормально говорить и улыбаться», — напоминают медики.

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