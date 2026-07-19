Всех детей экстренно доставили в больницу Фото: Архив "КП".

В Аликовском округе Чувашии 19 июля пятеро детей оказались в больнице из за отравления угарным газом. Они почувствовали себя плохо после посещения бани, рассказали в Минздраве республики.

Массовое отравление детей угарным газом в бане в Чувашии 19 июля 2026 года: состояние пострадавших

Всех пострадавших оперативно доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Сейчас ребята находятся под наблюдением врачей, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По данным Минздрава Чувашии, состояние детей оценивается как удовлетворительное, отмечается положительная динамика — угрозы для жизни нет.

Массовое отравление детей угарным газом в бане в Чувашии 19 июля 2026 года: причины инцидента выяснит Следком

Следователи и сотрудники МЧС изучают обстоятельства случившегося, а также проверяют, в каком состоянии находятся вентиляция и печное оборудование. Их неисправность могла привести к отравлению детей угарным газом.

Специалисты ещё раз обращают внимание жителей на опасность угарного газа: он не имеет цвета и запаха, поэтому заметить его присутствие вовремя бывает непросто. Первыми тревожными сигналами могут стать тошнота и головокружение. В Минздраве подчёркивают: при появлении этих симптомов нужно немедленно покинуть помещение и выйти на свежий воздух, а затем без промедления вызвать скорую помощь. Врачи напоминают, что в подобных ситуациях счёт идёт на минуты: своевременные действия помогают избежать тяжёлых последствий.

Также важно следить за исправностью печного оборудования и вентиляцией в банях и других помещениях с источниками горения — это существенно снижает риск отравления.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.