В Татарстане подорожали картофель и лук, но подешевели огурцы

Заметнее всего снизилась цена на огурцы — на 8,3 % Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане зафиксирована разнонаправленная динамика цен на продукты: часть овощей подорожала, а некоторые, наоборот, стали дешевле. Данные приводит Татарстанстат, они охватывают период с 6 по 13 июля.

Существенно выросли цены на репчатый лук — его стоимость увеличилась на 5,8 %: теперь килограмм стоит 62,7 рубля вместо прежних 59,4 рубля. Картофель тоже подорожал — на 5,2 %, его цена поднялась с 71,2 до 74,6 рубля за килограмм. В числе подорожавших продуктов и белокочанная капуста: рост на 4,5 % привёл к тому, что средняя цена достигла 58 рублей за килограмм (ранее — 55,5 рубля). Кроме того, на 2,7 % подорожали бананы: их стоимость составила 140,5 рубля за килограмм против 136,9 рубля неделей раньше.

При этом ряд продуктов стал доступнее. Заметнее всего снизилась цена на огурцы — на 8,3 %, теперь они стоят 112 рублей за килограмм. Помидоры подешевели на 3 % — их можно приобрести за 167,5 рубля. Снижение цен зафиксировано и на морковь: она потеряла в стоимости 2,4 % и теперь продаётся по 61 рублю за килограмм. Также уменьшилась цена на куриные яйца — десяток теперь стоит 75,9 рубля.

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