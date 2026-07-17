Использовали женские прокладки вместо повязок: у жительницы Татарстана после пластической операции развился некроз

В клинике все обвинения отрицают. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Альметьевска столкнулась с тяжёлыми последствиями после пластической операции в одной из клиник республики. Вместо обещанной коррекции фигуры женщина получила некроз молочных желез, потерю около 80% тканей и встречный иск от медучреждения.

Весной 2025 года пациентка обратилась в клинику для проведения липосакции живота. Хирург предложил совместить процедуру с липофилингом груди — увеличением за счёт собственного жира. Клиентка согласилась.

Очнувшись после наркоза, женщина обнаружила, что ей также скорректировали подбородок и удалили крупную родинку. Согласия на эти вмешательства она, по её словам, не давала, а в медицинской выписке они не были указаны. Более того, как рассказывает пациентка, для перевязки лица использовались обычные женские гигиенические прокладки вместо стерильных материалов.

Через несколько месяцев грудь начала опухать и сильно болеть, поднялась температура. В клинике пациентке советовали ждать, пока отёк «рассосётся». Когда состояние ухудшилось, она обратилась к московским врачам. Те диагностировали обширное воспаление, фиброз и некроз (отмирание тканей) обеих молочных желёз. В ходе повторной операции удалось сохранить лишь около 20% тканей. Теперь пациентке предстоит сложная реконструкция груди. На лечение и обследования она уже потратила более 1,5 миллиона рублей.

После того как история получила огласку в соцсетях, руководство клиники заняло оборонительную позицию. В медучреждении обвинили женщину в клевете и подали иск о защите деловой репутации на 4 миллиона рублей. Медики возникшие осложнения связывают с индивидуальными особенностями организма пациентки, а факты несанкционированных операций и использования прокладок отрицают.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка Следственного комитета. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Он поручил руководителю регионального управления Валерию Липскому доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.

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