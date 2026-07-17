Вода подмыла пропускную трубу, и земляная насыпь и дорожным покрытием не выдержали. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Утро 17 июля стало настоящим испытанием для жителей Татарстана – в некоторых районах республики выпало до 108 мм осадков. Особенно досталось недавно реконструированной дороге Набережные Челны – Сарманово – потоки воды размыли дорожное полотно, образовав огромный провал. В настоящее время дорога закрыта. «КП – Казань» собрала подробную информацию о том, когда размыло дорогу Челны – Сарманово, рассказы очевидцев, фото и видео.

Когда размыло дорогу Набережные Челны – Сарманово 17 июля 2026

Дорогу Сарманово – Набережные Челны размыло утром 17 июля, когда район накрыли ливневые дожди. Мощные потоки подмыли водопропускную трубу, разрушили земляную насыпь, асфальтовое покрытие треснуло, и на этом месте образовался глубокий провал, в который сразу же устремилась вода.

На месте обрушения дороги образовался глубокий провал. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

По информации МЧС Татарстана, при обрушении дорожного полотна никто не пострадал. В настоящее время на месте размыва работают специалисты.

Где размыло дорогу Набережные Челны - Сарманово 17 июля 2026

Дорогу Сарманово – Набережные Челны размыло на 41-м километре. В пресс-службе МЧС Татарстана отметили, что водителям рекомендуется передвигаться по объездной дороге. Длина объезда составляет 25 километров.

Когда откроют дорогу Сарманово – Набережные Челны после размыва 17 июля

О сроках восстановления дороги Сарманово – Набережные Челны пока не сообщается.

«Прошу всех участников дорожного движения учитывать сложившуюся ситуацию и пользоваться объездным маршрутом, организованным через Петровскозаводское и Лякинское сельские поселения», — написал глава Сармановского района Фарит Хуснуллин в своих соцсетях.

Видео с места размыва дороги Сарманово – Набережные Челны 17 июля 2026

Как видно на видеозаписи, вода размыла обе полосы дороги, поэтому движение по ней перекрыто в обе стороны.

Из-за дождей 17 июля размыло дорогу Набережные Челны - Сарманово

«КП» следит за ситуацией.

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