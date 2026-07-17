Посреди дороги - бездна: на трассе в Татарстане из-за ливня обрушился асфальт

Дорога закрыта, водителей призывают пользоваться объездными путями. Фото: МЧС Татарстана.

Мощный ливень, обрушившийся на Татарстан в ночь на 17 июля, стал причиной серьёзного повреждения автомобильной дороги между Набережными Челнами и Сарманово. Вода размыла земляное полотно, в результате чего обрушилось асфальтобетонное покрытие.

Движение транспорта на аварийном участке полностью перекрыто — это сделано в целях безопасности автомобилистов. Шокирующие видео с места событий можно посмотреть в нашем канале в Max.

Глава Сармановского района Фарит Хуснуллин отреагировал на ситуацию. В своём обращении к жителям и водителям он сообщил, что на месте уже работают специалисты и проходит совещание с участием всех ответственных служб.

«Прошу всех участников дорожного движения учитывать сложившуюся ситуацию и пользоваться объездным маршрутом, организованным через Петровскозаводское и Лякинское сельские поселения», — написал Хуснуллин в своих соцсетях.

Он также призвал водителей сохранять спокойствие, соблюдать требования дорожных служб и следить за официальной информацией. По словам главы района, о дальнейшем развитии ситуации жителей будут оперативно информировать.

Напомним, за ночь на 17 июля в Татарстане выпало 108 миллиметров осадков — это месячная норма для июля, выпавшая всего за несколько часов. Ливневые дожди продолжаются в отдельных районах республики.

На месте происшествия уже ведётся оценка ущерба и принимаются меры для скорейшего восстановления дорожного полотна. Когда движение будет полностью открыто, пока не сообщается.

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