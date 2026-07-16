В Казани 16-летний мотоциклист сбил инспектора ДПС

Полицейский получил несколько переломов. Фото: скриншот.

Вечер 14 июля в Казани обернулся для одного из инспекторов Госавтоинспекции больничной койкой, а для 16-летнего мотоциклиста — уголовным делом.

Сотрудники ДПС на пересечении улиц Айдарова и Дениса Давыдова заметили мотоциклиста и подали сигнал об остановке. Тот не подчинился и, вместо того чтобы сбросить скорость, попытался скрыться. Уходя от преследования, он на полном ходу сбил одного из инспекторов. В результате полицейский получил несколько переломов. Момент наезда на стража порядка попал на видео, посмотреть его можно в нашем канале.

Правоохранители быстро установили личность нарушителя. Им оказался 16-летний местный житель, у которого даже не было прав на управление мотоциклом — по закону их просто не могли выдать в таком возрасте.

В присутствии отца парня на подростка составили протоколы сразу по пяти статьям Кодекса об административных правонарушениях. Отцу тоже выписали протокол — за то, что доверил транспорт человеку, который заведомо не имеет права управлять им.

Но этим дело не ограничилось. Поскольку пострадал сотрудник полиции, следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ — применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти. Теперь юному мотоциклисту грозит не только штраф, но и вполне реальный срок.

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