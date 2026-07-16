Последняя прогулка: девочка из Казани утонула в болоте около детской площадки в Санкт-Петербурге

Пока взрослые делали покупки, дети играли на детской площадке. Фото: Андрей ЗАМАХИН. Перейти в Фотобанк КП

Страшная трагедия произошла 15 июля в посёлке Сапёрный Колпинского района Санкт-Петербурга. Трёхлетняя девочка отправилась на прогулку вместе с семьёй и потерялась из виду родственников. Позже её тело нашли на болотистом участке неподалёку. Следов насильственной смерти при осмотре не обнаружено.

Как стало известно «КП-Казань», погибшая воспитывалась в многодетной семье, где растут пятеро детей. И родители, и дети являются глухонемыми — они посещают специализированные учебные заведения, адаптированные для людей с нарушениями слуха и речи.

Семья приехала в Петербург из Казани: отец работает в северной столице водителем. В день трагедии вся семья отправилась в магазин за продуктами в посёлок Сапёрный. Пока взрослые делали покупки, дети играли на детской площадке. Старшие братья, по договорённости, должны были присматривать за младшими. Однако в какой-то момент малышка исчезла из поля зрения. Братья начали искать её самостоятельно, к поискам присоединился доброволец — именно он и обнаружил тело ребёнка на заболоченной территории.

Следственный отдел по Колпинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу уже возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, которые должны прояснить точную причину гибели. Параллельно будет дана оценка действиям или бездействию родителей — проверят, насколько должным образом они осуществляли контроль за малолетней дочерью.

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