Заманили в ловушку? Что известно о жестокой расправе над мужчиной на парковке в Набережных Челнах

Сначала оппоненты дерутся один на один. После к конфликту присоединяется второй злоумышленник. Фото: скриншот.

Набережных Челнах средь бела дня на парковке был жестоко избит 31-летний мужчина. Спустя несколько минут после этого он скончался за рулем автомобиля. По версии супруги погибшего, на встречу со злоумышленниками его заманила неизвестная женщина.

Преступление, о котором идет речь, произошло в среду, 8 июля, вблизи дома 21\24 новой части города Набережные Челны. 31-летний Марат (имя изменено - Ред.) приехал по указанному адресу с неизвестной целью. На одной из записей с камер видеонаблюдения видно, как двое мужчин поджидают его на лавочке. На другом кадре запечатлен сам момент драки.

Сначала оппоненты дерутся один на один. После к конфликту присоединяется второй злоумышленник. В итоге нападавшие сбивают пострадавшего с ног и уже лежачего принимаются добивать. Рядом разгуливает та самая загадочная женщина, которая, по мнению жены убитого, и позвала его на встречу.

«Мы с Маратом временно проживаем отдельно друг от друга. Я в 25-м комплексе, а он в 16-м. Насколько я знаю, в 21-м комплексе у него нет никого из знакомых. И тут с какой-то стати он оказывается там днем 8 июля. Думаю, что женщина, которая фигурирует на кадрах и заманила его туда. Однако на встречу она явилась не одна, а с двумя мужчинами», - рассказывает супруга погибшего Татьяна Сологуб.

Замешана любовница?

Со слов супруги, Марат родом из Азербайджана. Они познакомились несколько лет назад, а спустя время поженились. Однако из-за жилищных проблем им пришлось временно разъехаться. Татьяна не исключает, что Марат мог завести кого-то на стороне, и на встречу к нему в тот день пришел разъяренный муж любовницы.

«Мне кажется, это был ревнивый муж со своим приятелем. У братьев Марата есть вторая часть видео. Там видно, как муж что-то показывает убийцам со своего телефона. Он то ли оправдывается, то ли предоставляет им какие-то доказательства. К сожалению, у меня нет этой записи. Я попросила братьев скинуть, но пока они не отвечают», - пояснила Татьяна.

Версию о том, что конфликт произошел спонтанно, Татьяна не считает логичной.

«Он приехал туда на моем автомобиле. Если бы муж, к примеру, задел во дворе чью-то машину, то остались бы следы повреждений. А их не было. Значит, его, скорее всего, позвали на разборки из-за той неизвестной женщины. Наверное, эти двое не хотели убивать, а, просто, избить. Но в итоге Марат умер, и я требую для преступников соответствующего наказания!» - заявила Сологуб.

Причина смерти не установлена

Вскоре после смерти мужа, Татьяне позвонили из полиции и сообщили, что в ее автомобиле обнаружен труп мужчины. Сологуб приехала в морг на опознание. На столе лежал мертвый супруг. Шокированная жена глазам своим не верила. Однако правда оказалось суровой - это был ее Марат.

Как стало известно со слов Татьяны, у Марата были проблемы с сердцем. Мужчина пил успокоительные средства. Сразу после избиения он сел в машину, включил заднюю передачу скорости и умер прямо за рулем.

«По заключению экспертизы - причина смерти не установлена, то есть до сих пор не ясно, от чего конкретно он скончался. Если бы просто остановилось сердце, то, наверное, экспертиза показала бы это. Не исключу, что у него могла быть и черепно-мозговая травма. При ней ведь не всегда смерть происходит моментально. Летальный исход может наступить и в течение первых нескольких минут», - рассуждает Сологуб.

Теперь убитая горем супруга ожидает очередной экспертизы. О ее результатах станет известно не ранее, чем через полтора месяца.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.