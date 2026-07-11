Среди пассажиров перевернувшегося автобуса были дети. ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Черемшанском районе Татарстана ночью 11 июля случилось серьёзное ДТП: междугородний автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, перевернулся после того, как съехал в кювет. Авария произошла в 01:25 на трассе Кузайкино — Нурлат, неподалёку от села Ибраево Каргали.

ДТП в Татарстане с участием пассажирского автобуса ночью 11 июля: пострадавшие

В момент происшествия в салоне находились 46 человек — в том числе два водителя и двое детей. Трагедии удалось избежать: погибших нет. Тем не менее 15 пассажиров, включая 15 летнюю девочку, обратились за медицинской помощью. Состояние четверых из них оценивается как тяжёлое. Всех нуждающихся в лечении доставили в больницы Альметьевска и Лениногорска. Сейчас сведения о состоянии пострадавших продолжают уточнять.

ДТП в Татарстане с участием пассажирского автобуса ночью 11 июля: предварительная причина аварии

По предварительной версии, причиной аварии стала потеря водителем контроля над транспортным средством.

На месте ЧП работали экстренные службы: в ликвидации последствий участвовали 39 специалистов и 14 единиц техники, включая воздушное судно. От МЧС России было задействовано 9 сотрудников и 3 единицы техники.

ДТП в Татарстане с участием пассажирского автобуса ночью 11 июля: прокуратура завела уголовное дело по двум статьям

Для изучения обстоятельств аварии на место выезжал прокурор Черемшанского района Ильдар Султанов. Следственные органы завели уголовное дело сразу по двум статьям — 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Прокуратура района держит ход расследования на контроле.

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Автобус съехал в кювет и опрокинулся. ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

К счастью, жертв при ДТП не было. ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Авария случилась поздней ночью. ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

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