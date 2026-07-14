Семейные муралы, стенды с историей и пляжный волейбол: какими станут казанские дворы

Часть дворов уже прошли приёмку после завершения благоустройства. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районе Казани продолжается масштабное обновление дворовых территорий. В этом году здесь благоустраивают самый большой объект за всю историю программы «Наш двор» — работы охватывают 16 дворов, объединяющих 20 многоквартирных домов. Квартал, ограниченный улицами Красной Позиции, Гвардейской, Аделя Кутуя и Гастелло, станет новым центром притяжения для трёх тысяч местных жителей. Об этом на аппаратном совещании рассказал исполняющий обязанности главы администрации Советского района Андрей Яковлев.

Прогулка с историей

Концепция благоустройства получила название «Прогулка с историей». Она предполагает создание прогулочных маршрутов с информационными стендами, посвящёнными истории улиц, установку интерактивных элементов и открытие уличной библиотеки в сквере «Студенческий». Идею разработали студенты профильных специальностей Казанского федерального университета.

В целом в 2026 году работы в Советском районе ведутся на 75 дворовых территориях, объединяющих 147 домов, где проживают около 30 тысяч человек. Во дворах планируется обновить 175 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. На сегодняшний день дорожные работы выполнены на 56 процентов. В 42 дворах асфальтирование уже завершено, ещё в шести работы находятся на финальной стадии, в 12 продолжается подготовка основания и укладка нового покрытия.

Перед началом работ по благоустройству во дворах проводилась модернизация инженерных сетей. Специалисты переносили линии электропередач под землю, реконструировали тепловые камеры и обновляли участки водопровода. Это позволяет избежать повторных разрытий после укладки асфальта.

Семь дворов уже прошли приёмку после завершения благоустройства. Параллельно продолжается установка освещения и малых архитектурных форм. В 43 дворах завершён монтаж опор наружного освещения, ещё в 12 работы продолжаются. Уже установлено 563 элемента благоустройства, а всего до конца года во дворах района появится более двух тысяч единиц оборудования – детские и спортивные комплексы, скамейки, урны и хозяйственные элементы.

Спорт во дворе

Особое внимание уделяется развитию дворового спорта. В шести дворах района оборудуют современные спортивные площадки для футбола, баскетбола, стритбола, а также универсальные площадки. В одном из дворов появится площадка для пляжного волейбола.

Диалог с жителями

Программа строится на принципах соучаствующего проектирования. В этом году с жителями проведено более 150 встреч, по итогам которых были учтены предложения по благоустройству дворов. Всего с начала реализации программы, инициированной раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, в Советском районе благоустроили 339 дворов для более чем 170 тысяч жителей.

- Многие уже подзабыли, с какими базовыми проблемами нам приходилось сталкиваться 15 лет назад: тёмные дворы, разбитый асфальт, отсутствие детских и спортивных площадок. Сегодня благодаря комплексному подходу – реализации программы «Наш двор» вместе с капитальным ремонтом многоквартирных домов – мы получили действительно мощный синергетический эффект. Это подтверждает и статистика: количество жалоб, связанных с состоянием дворов и многоквартирных домов, кардинально сократилось, – отметил Рустем Гафаров.

Что делают в других районах

Кировский и Московский районы

За семь лет реализации программы здесь благоустроили 550 дворов. В 2026 году в планах – преображение 21 придомовой площадки, которыми пользуются более 2,7 тысячи жителей. Строители уже завершили дорожное покрытие на двух объектах общей площадью более одной тысячи квадратных метров. Ещё на 12 адресах ремонт продолжается.

Параллельно ведётся модернизация системы наружного освещения. На данный момент выполнено 13,4 процента от запланированного объёма. До завершения сезона в 17 дворах появятся новые опоры и светильники.

Одним из крупнейших объектов года станет комплексное обновление дворовой территории домов №10–14 по улице Академика Королева. Здесь оборудуют новую контейнерную площадку, обновят асфальт и наружное освещение, увеличат количество парковочных мест. Появятся современные детские и спортивные площадки с воркаут-комплексом, баскетбольной стойкой, тренажёрами, песочницей, качелями и горкой.

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы

В этом году по программе обновляются 45 дворов, в которых проживают более 42 тысяч человек. Полностью завершить благоустройство всех запланированных территорий планируется ко второй половине августа.

Каждый год проекты учитывают особенности конкретных территорий. Например, в прошлом году двор на улице Дементьева был оформлен в авиационной тематике. В этом году знаковым объектом станет двор на улице Побежимова, где одновременно обновляются придомовая территория и одна из старейших библиотек города, основанная в 1925 году. Рядом появится мини-сквер.

В Ново-Савиновском районе продолжается создание специализированных площадок для выгула собак. Второе подобное пространство появится по инициативе жителей по аналогии с площадкой во дворе дома №41 по улице Фатыха Амирхана.

Ещё один необычный проект – благоустройство двора пяти домов по улицам Фатыха Амирхана и Маршала Чуйкова. Концепция территории вдохновлена сказками народов Поволжья. Здесь сохранят и обновят существующие скульптуры сказочных персонажей, а природным украшением двора станет озеро, для которого уже подобраны водные растения, выполняющие функцию естественной фильтрации воды.

Вахитовский и Приволжский районы

Здесь в этом году благоустроят рекордные 104 двора. На сегодня полностью завершены работы в 36 дворах. Общая площадь обновления – более 167 тысяч квадратных метров.

В разработке проектов активное участие принимали горожане: с начала года проведено 209 встреч с архитекторами. В десяти дворах по просьбе жителей вместо традиционного асфальта уложат брусчатку, чтобы подчеркнуть архитектурный облик исторической части города. На улице Тихомирнова, 7 появится мурал, посвящённый семье, дому и преемственности поколений. А во дворах домов №14, 16, 18 и 20 по улице Фучика создают общественное пространство, отражающее историю Приволжского района, который в этом году отмечает 70-летие.

К благоустройству присоединяются и управляющие компании. По запросам жителей они дооснащают обновлённые территории современной инфраструктурой. В трёх дворах впервые установят столы для текбола.

Одновременно сразу на нескольких территориях благоустройство синхронизировано с другими городскими программами. Так, на улицах Вишневского, 59, Магаданской, 18Б и Тельмана, 5 параллельно проводится капитальный ремонт домов, а в жилых массивах Отары, Калининский и Аметьево комплексно обновляют проезды, тротуары, освещение и детские площадки.

- Масштаб преобразований за эти годы действительно впечатляет. За семь лет реализации программы в Казани будут обновлены территории более трёх тысяч многоквартирных домов, а положительные изменения почувствуют около 700 тысяч жителей нашего города. Важно и дальше не ослаблять внимания к этой работе, оперативно реагировать на обращения жителей. Строительный сезон продолжается, впереди ещё большой объём работ, и наша задача – выполнить их качественно и в срок, – подвёл итог руководитель исполнительного комитета Рустем Гафаров.

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