Четыре человека в одно мгновение: тренер из Чувашии и вся ее семья погибли в страшной аварии

Всегда лучезарная и жизнерадостная Надежда Анатольевна посвятила свою жизнь спорту и воспитанию подрастающего поколения.

В страшной аварии под Тверью погибла семья — тренер по дзюдо из Новочебоксарска Надежда Тимофеева, её муж и двое детей.

Они ехали в отпуск — папа, мама, 14-летняя дочь и 4-летний сын. Обычная поездка, какая бывает у каждой семьи летом. Дорога М-10 «Россия», раннее утро, пустая трасса. И одна секунда, которая перечеркнула всё.

9 июля в 4:40 на 291-м километре федеральной трассы водитель Hyundai Solaris, по предварительным данным ГАИ, выехал на встречную полосу. Навстречу — КамАЗ. Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла. Внутри нее никто не выжил.

Позже выяснилось: в той машине ехала целая семья. 39-летний мужчина, его 35-летняя жена, 14-летняя дочь и 4-летний сын. Супруга водителя — Надежда Тимофеева. В Новочебоксарске её знали в среде спортсменов. Она была тренером по дзюдо в спортивной школе №1. У неё занимались десятки мальчишек и девчонок. Надежда учила их не просто бороться на татами — она учила их не сдаваться. Говорят, на её тренировках всегда было светло. Она могла разрядить любую обстановку, подбодрить, найти слова.

«Всегда лучезарная и жизнерадостная Надежда Анатольевна посвятила свою жизнь спорту и воспитанию подрастающего поколения. Под ее чутким руководством десятки юных спортсменов Чувашии добились первых серьезных побед на городских и республиканских соревнованиях. Для своих воспитанников она была не просто тренером, но и мудрым учителем, прививавшим главные ценности дзюдо: уважение, смелость, честность и самоконтроль», - вспоминают о погибшей коллеги.

В спортшколе скорбят и до сих пор не могут поверить в то, что случилось утром 9 июля. Друзья и коллеги говорят — потеря целой семьи не укладывается в голове. Это невозможно осмыслить. Четыре человека в одно мгновение — мама, папа, дочь, сын...

Редакция «КП-Казань» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

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