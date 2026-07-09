Фестиваль «Голос питомца» в Казани: любить – значит понимать

Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ

Воскресенье, 5 июля, в Казани выдалось не просто жарким, а тропически знойным, что, впрочем, не помешало горожанам взять на поводок пушистых домочадцев и отправиться к «Чаше», где производитель кормов для домашних животных LIMKORM организовал праздник ответственной любви для самых беззащитных членов нашего общества.

Первой пришедших на фестиваль гостей встречала огромная надувная фигура корги, а ведущий с главной сцены приветствовал участников мероприятия и рассказывал, что именно здесь можно поучаствовать в интерактивах с призами подарками.

Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ

- Идея фестиваля «Голос питомца» родилась из желания напомнить людям, что любовь к животным – это не только полная миска и мячик для игр, - рассказала директор по маркетингу компании LIMKORM Ольга Коваленко. – Любовь – это желание понять своего питомца, услышать его истинные желания и потребности, дать ему возможность высказаться в полный голос.

Вход на фестиваль был бесплатным, и здесь были рады всем – и тем, кто пришел с питомцем, и тем, кто пока не отважился взять на воспитание хвостатого друга. Специально для таких потенциальных мам-пап на территории фестиваля были размещены стенды с фотографиями четвероногих обитателей казанских приютов, которые очень ждут свою семью. И кто знает, вдруг кому-то из них прямо сегодня улыбнется удача. Лейсан Хасанова, которая пришла на фестиваль с русским той-терьером Тамерланом, не понаслышке знает, как это бывает – свою первую собаку она взяла именно из приюта.

Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ

- Она очень крупная и сегодня осталась дома, не любит никуда надолго выходить, - говорит Лейсан. – Видимо, настрадалась за свою жизнь, поэтому предпочитает сидеть дома вместе с котом. Решила, что с нее хватит приключений. А Тамерланчик у нас очень активный, общительный, ему все интересно. Мы очень любим мероприятия, где можно приходить с животными, и с удовольствием их посещаем.

- Советуете в таких мероприятиях участвовать людям, у которых собак нет?

- Конечно, потому что любовь может приключиться прямо на фестивале. Нужно, конечно, все заранее обдумать, потому что это очень серьезный шаг. Чтобы и жилплощадь позволяла, и никто из домашних не был против. И понимать, что это – ответственность на всю жизнь.

Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ

Принципы правильного – осознанного и бережного – обращения с животными, конечно, должны прививаться с детства. Поэтому самый большой шатер фестиваля был отдан юным гостям, где их ждали разнообразные активности – рисование, мастер-классы, игры и любимый всеми аквагрим.

Посмотреть, как выглядит абсолютное взаимопонимание между собакой и ее владельцем, можно было в зоне аджилити – это такой вид спорта, где четвероногий участник под руководством своего проводника проходит полосу препятствий на скорость. Во время соревнований касаться собаки, привлекать ее внимание игрушкой или лакомством запрещено, поэтому для успешного выполнения заданий пары должны понимать друг друга даже не с полуслова, а с полувзгляда. Между выступлениями зрители могли полюбоваться на танцы с собаками. Это, кстати, вовсе не развлечение, а серьезный спорт, кинологический фристайл – где человек и питомец под музыку демонстрируют слаженность действий и артистизм.

Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ

Не каждая собака – танцор или спортмен, но у каждой есть, что сказать. В интерактивной зоне фестиваля была организована передвижная телестудия, где у собак брали интервью, а хозяин за кадром озвучивал их возможные ответы. Интереснейший опыт! Для тех же, кто пока еще не очень понимает, что говорит ему питомец, в зоне лектория всех желающих обучали азам общения с пушистыми друзьями. Самым понятливым дарили подарки.

Такая маленькая, но ценная деталь: чтобы все участники фестиваля могли освежиться в жару, на территории были расставлены кулеры с пластиковыми стаканчиками для людей, и мисочками – для собак.

Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ

Одно из важнейших проявлений любви – это забота о правильном питании питомца. Компания LIMKORM сегодня - крупнейший российский производитель сухого корма для кошек и собак. Ее заводы с производственной мощностью более 100 000 тонн в год, выпускают разнообразные корма, со многими из которых можно было познакомиться на фестивале. Крошечный щенок шпица Моника, мохнатый медвежонок с глазками-пуговками, которому только на днях исполнится шесть месяца, важно исследовал киоски с промо-продукцией вместе с хозяйской Еленой Князькиной.

- О том, что в Казани будет проводиться такой крутой фестиваль, я узнала из соцсетей – там были размещены фотографии с аналогичного мероприятия, которое проходило в конце июня в Воронеже, - рассказывает Елена. – И так мне понравилась эта идея, что мы тоже решили принять участие. Мы уже прошли осмотр в зоне здоровья, пообщались с ветеринарными врачами, узнали, какие есть особенности у шпицев, на что стоит обратить особое внимание. Теперь вот знакомимся с кормами. Приятно, что все они – отечественного производства и можно тут же получить и консультацию по их составу, и пробный образец.

Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ

В зоне здоровья, где принимали маленькую Монику, каждый питомец мог бесплатно пройти осмотр и получить квалифицированные советы по содержанию от ветеринарных врачей. И это огромный плюс фестиваля! Ведь не развлечением единым жив человек и его собака!

Подруг Ангелину, Сабину и Леру сопровождали на фестивале их верные друзья - хаски Аргут, питбуль Кайя и метис Фредди.

- Увидели, что будет такое мероприятие в Казани и решили поехать, потому что подумали, что здесь будет очень весело.

- И как? Надежды оправдались?

- Да! - кричат хором.

В принципе, фестивальными правилами было разрешено приводить с собой любых питомцев, но почти все лохматые гости, по вполне понятным причинам, были собаками. Почти, потому что в семье Кристины Ежуровой собаки нет, зато есть два кота – рыжий вислоухий британец Бубу и серый прямоухий шотландец Финдус. И они тоже, как оказалось, любят принимать участие в большом движе.

Фото: пресс-служба ЛИМКОРМ

- Разница в возрасте у них всего полгода, мы из завели почти одновременно, чтобы они не скучали, - рассказывает Кристина. – Мы прошли практически все зоны фестиваля, и везде нам очень понравилось. В детском шатре дочка изготовила себе значок с шотландским котом, потом прошлись по стендам производителей, посмотрели, какие новинки появились на рынке, зарегистрировались на розыгрыш призов. Так что считаем, программу выполнили.

Завершился фестивальный вечер большой лотереей и концертом финалиста шоу «Голос» Василия Пасечника с группой VaskoDaDrama. Завершился, но не попрощался! Теперь «Голос питомца» можно будет услышать 26 июля в Екатеринбурге и 1 августа в Перми.

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