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Общество9 июля 2026 8:52

Зашел с трубами, вышел с проблемами: в Казани разыскивают пассажира, который разбил окно в трамвае

В Казани мужчина с негабаритным багажом повредил трамвай и сбежал
Максим ДМИТРИЧЕНКО
Предприятие предлагает мужчине добровольно возместить ущерб. Фото: МУП "Метроэлектротранс".

Предприятие предлагает мужчине добровольно возместить ущерб. Фото: МУП "Метроэлектротранс".

В Казани полиция разыскивает пассажира, разбившего стекло в салоне трамвая. Происшествие случилось на днях около полудня на маршруте №3. Как сообщают в «Метроэлектротрансе», мужчина зашёл в вагон с трубами, нарушив правила перевозки негабаритного багажа. Он оплатил проезд, проехал несколько остановок, а при выходе на остановке «Завод Искож» разбил боковое стекло и скрылся.

На предприятии отметили, что из-за происшествия вагон простаивал в ожидании полиции, затем был снят с линии и отправлен в ремонт. Это уменьшило количество подвижного состава на маршруте и увеличило интервал ожидания для пассажиров.

Нарушителя ищет полиция. Предприятие предлагает мужчине добровольно возместить ущерб. За повреждение имущества общественного транспорта грозит административный штраф, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

Разбитое окно.

Разбитое окно.

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