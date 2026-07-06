Его сердце бьется справа: врачи из Набережных Челнов подарили жизнь уникальному пациенту

О своей особенности Ильшат узнал в пять лет.

Во Всемирный день кардиолога 37-летний Ильшат Закиров обратился с благодарностью к врачам, которые спасли его жизнь. Он поблагодарил заведующую кабинетом хронической сердечной недостаточности горбольницы №5 Набережных Челнов Альбину Башарову и кардиологов Национального медицинского исследовательского Центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

Ильшат — уникальный пациент. Его сердце расположено справа. Такая частичная транспозиция встречается крайне редко. Если на 10 тысяч рождается один человек с «зеркальным» расположением всех внутренних органов, то людей, у которых зеркально расположено только сердце, а остальные органы находятся на своих местах, вообще единицы.

О своей особенности Ильшат узнал в пять лет. Врачи наблюдали его с рождения и пришли к выводу, что ребёнок здоров и может жить обычной жизнью. Так и было до тех пор, пока он не перенёс коронавирусную инфекцию. Самочувствие начало ухудшаться. Мужчина думал, что развилась астма — электрогазосварщики входят в группу риска. Он и предположить не мог, что начались проблемы с сердцем.

Когда Ильшат встал на учёт в кабинет ХСН, врачи провели полное обследование. Диагноз — аритмия, которая быстро привела к износу сердца. Фракция выброса не превышала 31 процента при норме 55–70. Развилась хроническая сердечная недостаточность, ухудшилась работа почек и печени, давление падало, усиливалась одышка, не было сил двигаться.

Более двух лет Ильшат находится под наблюдением Альбины Башаровой.

Альбина Башарова понимала: медлить нельзя. Врачи стабилизировали состояние пациента и подготовили документы для отправки в Центр трансплантологии имени Шумакова. В октябре 2023 года Ильшату установили электрокардиостимулятор и провели радиочастотную абляцию. Аппарат настроили на новый, более стабильный ритм — 80 ударов в минуту. Фракция выброса поднялась до 51 процента. Одышка уменьшилась, состояние улучшилось.

Более двух лет Ильшат находится под наблюдением Альбины Башаровой. Он приходит на консультацию каждый месяц, сдаёт анализы, лечение корректируется в зависимости от показателей. «Мы вместе помогаем биться сердцу Ильшата. Он молодец, соблюдает все рекомендации», — говорит врач.

На всём пути лечения Ильшата поддерживают супруга Гульназ, дочь Азалия и сын Амирхан. Семья бесконечно благодарна врачам, которые спасают сердца.

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