Фестиваль традиционно пройдет на Шишкинских прудах Фото: Юлия ЕФРЕМОВА.

С 9 по 12 июля на Шишкинских прудах в Елабуге вновь пройдет Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». «КП – Казань» публикует самую подробную программу «Летних вечеров в Елабуге» в 2026 году.

Организатором музыкального события традиционно выступает Елабужский государственный музей-заповедник, а сам фестиваль стал неотъемлемой частью республиканского проекта «Лето в Татарстане». Все концерты – бесплатные, чтобы каждый желающий мог прикоснуться к высокому искусству. Особую магию вечерам дарит сама природа: уникальная акустика Шишкинских прудов превращает каждую ноту в чистый, прозрачный звук, летящий над водной гладью.

«Летние вечера в Елабуге»: программа 9 июля 2026

Фестиваль откроется 9 июля в 18:30 грандиозным гала-концертом, в котором классика встретится с джазом. За роялем – сам маэстро Борис Березовский, заслуженный артист России, чья виртуозная игра давно покорила мировые сцены. В этот вечер ему будут аккомпанировать Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан под управлением Дмитрия Крюкова и прославленный Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана. Солировать будут яркая меццо-сопрано Оксана Волкова (заслуженная артистка Беларуси), виртуоз-баянист Айдар Салахов, а также юные дарования – 11-летний скрипач Лука Моромов из Набережных Челнов и 16-летний тенор Ильяс Салахов из Елабуги, чьи имена уже громко заявляют о себе.

«Летние вечера в Елабуге»: программа 10 июля 2026

Второй вечер, который также начнется в 18:30, обещает камерную, но оттого не менее проникновенную атмосферу. Вновь за рояль сядет Борис Березовский, а рядом с ним – Камерный оркестр Игоря Лермана. Особый колорит добавит приезд этнического ансамбля под руководством Хибы Аль Кавас из Ливана – голоса и ритмы Ближнего Востока вплетутся в европейскую классику. В этот день на сцену выйдет целое созвездие лауреатов международных конкурсов: скрипачка из Южной Кореи Ким Гехи, французский виолончелист Марк Дробинский, а также российские музыканты – Алексей Балашов (гобой), Ирина Стачинская (флейта), Екатерина Мочалова (домра) и Катерина Анохина (цимбалы). К ним присоединятся юная вокалистка Лиана Анасова (12 лет), баритон Альберт Жалилов и бард Евгений Малинин, чья проникновенная гитара станет лирическим акцентом вечера.

«Летние вечера в Елабуге»: программа 11 июля 2026

Субботний концерт 11 июля – это переплетение сакральной и современной музыки. Мероприятие начнется в 18:30. Вновь на сцене Борис Березовский, а также Государственный камерный хор Республики Татарстан под руководством Миляуши Таминдаровой, чьё пение наполнит воздух торжественностью. Камерный оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной создаст интеллектуальную глубину звучания, а фолк-классик-бэнд «Фыняф» (руководитель – Эллина Пак) и группы GAUGA (руководитель — Оскар Юнусов) и JIVE (руководитель – Валерий Коротков) привнесут ритм и драйв. В этот вечер меломаны услышат проникновенные голоса Алины Шарипжановой (меццо-сопрано), Татьяны Ефремовой и тенора Ильгиза Мухутдинова, а также юную пианистку Эвелину Березовскую, чьи пальцы уже уверенно бегают по клавишам.

«Летние вечера в Елабуге»: программа 12 июля 2026

Заключительный день фестиваля стартует в 17:00. Он обещает стать самым теплым и проникновенным. Со сцены прозвучат мелодии, в которых переплелись классика и фольклор. Хедлайнером вновь станет Борис Березовский, а вместе с ним – уже полюбившийся публике баянист Айдар Салахов и вокалистка Саида Мухаметзянова, чей голос звучит как воплощение татарской души. Народный колорит обеспечат фольклорный ансамбль «Мирас» (руководитель – Рустем Рахматуллин) и группа Blues Doctors (руководитель – Владимир Демьянов). Завершит фестиваль нежная гитара и вокал Ксении Федуловой, подарив зрителям ощущение светлой грусти и надежды.

Ведущим всех концертов станет Нияз Ярулин – композитор, аранжировщик и концертмейстер, чей голос и обаяние уже стали неотъемлемой частью фестиваля. В дни мероприятия музейно-выставочные объекты Елабужского музея-заповедника будут открыты с 9:00 до 18:30 (с 9 по 11 июля) и до 18:00 (12 июля). Для тех, кто не сможет присутствовать лично, организованы онлайн-трансляции в сообществе ВКонтакте «Елабуга 24».

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