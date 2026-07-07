Убийство, которое потрясло Казань: адвокат иностранца, обвиняемого в зверском убийстве жены-гимнастки, пытается вернуть дело в прокуратуру

Мете прибыл из Германии в Казань за своей женой Еленой, которая сбежала от него с ребенком из-за систематических издевательств. Фото: Адель ХИСАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Верховном суде Татарстана продолжилось слушание громкого уголовного дела. На скамье подсудимых 50-летний гражданин Турции и Германии Эцфела Мете. Его обвиняют в жестоком убийстве собственной жены, 35-летней Елены Рябининой, и в покушении на их маленького сына. Несмотря на собранные доказательства, подсудимый отрицает свою вину. Его адвокат хочет вернуть уголовное дело прокурору на доследование. Какое решение примет суд - в материале «КП-Казань».

Напряженная атмосфера в зале суда нарастает с каждым очередным заседанием. Сегодня Эцфела Мете выглядит заметно побледневшим. За последние две недели он изрядно похудел, а его взгляд казался напуганным и болезненным. Наблюдатели в зале суда отмечают, что он явно ослаб.

Процесс начался с того, адвокат Иван Куликов заявил ходатайство о приобщении к материалам дела выписки из истории болезни подсудимого. Согласно ей, у Мете обнаружен диагноз - опухоль правой почки и почечный рак. В Германии Эцфела якобы перенес тяжелую операцию, что свидетельствует о его тяжелом состоянии.

В этот момент, мать убитой, Евгения Рябинина, заявила, что этот диагноз - ложь, и на самом деле у обвиняемого нет никакого рака.

«Ваша честь, это фейк! У Мете всего лишь были камни в почках», - возмутилась Рябинина.

Однако судья, выслушав доводы сторон, удовлетворил ходатайство защиты.

Затягивают процесс?

Адвокат заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. Куликов аргументировал это тем, что обвиняемый, будучи иностранцем, был введен в заблуждение на стадии предварительного следствия.

«Даже обычный русский человек порой не может изучить все юридические тонкости, что уж говорить об иностранце», - обратился к суду защитник.

По его словам, обвиняемому не дали достаточного времени на изучение материалов дела, а также было нарушено его право на предоставление квалифицированной помощи переводчика.

«Мы ходатайствуем о возвращении уголовного дела прокурору, чтобы дать возможность подсудимому реализовать свои права», - подчеркнул адвокат.

В свою очередь, прокурор выступила против удовлетворения ходатайства защиты. Она считает, что адвокат пытается искусственно создать видимость нарушения прав подсудимого, что, по мнению обвинения, необоснованно и опровергается документами, хранящимися в материалах дела.

«Ваша честь, прошу в удовлетворении ходатайства отказать! Считаю, что оснований для возврата уголовного дела прокурору не имеется», - выступила гособвинитель Алсу Хабибуллина.

Она пояснила, что согласно протоколу из материалов дела, подсудимый собственноручно отметил, что с участием переводчика он был ознакомлен с делом в полном объеме и без ограничений во времени. Она также напомнила, что свидетель, следователь Хайруллин, подтвердил, что все следственные мероприятия проходили в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, и никаких жалоб от обвиняемого не поступало.

«Обвинение настаивает, что перевод был квалифицированным и не искажал сути процессуальных документов», - добавила прокурор.

Потерпевшая сторона также выступила против удовлетворения ходатайства. Первой взяла слово адвокат Ольга Камалетдинова.

«Я считаю, что возврат уголовного дела приведет лишь к затягиванию процесса», - выступила защитник.

Мать и сестра убитой полностью согласились с мнением своего адвоката , а также заявили, что защитник подсудимого целенаправленно тормозит судебный процесс.

«В материалах дела в основном фотографии моей мертвой дочери с перерезанным горлом и окровавленного внука. Что там можно изучать? На что подсудимому не хватило времени, скажите?» - задалась вопросом мать погибшей Евгения Рябинина.

Затем, к трибуне подошла сестра убитой Анна Рябинина.

«Ваша честь! Конечно же, я против удовлетворения ходатайства. Это только еще дольше затянет суд», - высказалась она.

После жарких споров суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявленному ходатайству. Зал замер в ожидании решения. Слушатели шептались между собой. Некоторые даже делали ставки - в чью пользу будет сделан выбор.

«Суд постановил ходатайство адвоката Куликова и подсудимого Мете о возвращении уголовного дела прокурору оставить без удовлетворения», - заявил судья.

Смерть в день рождения сына

Напомним, в 2024 году Мете прибыл из Германии в Казань. Он вернулся за своей женой Еленой, которая сбежала от него с ребенком из-за систематических издевательств. Рябинина, имеющая разряд по художественной гимнастике, надеялась начать новую жизнь, устроившись детским тренером. Но Мете не смирился с тем, что его бросили.

24 мая, в день трехлетия их сына, Эцфела явился на квартиру жены. По версии следствия, он напал на ребенка, нанеся ему удар ножом по голове, а затем зверски зарезал Елену. После чего спрятался на балконе.

Когда мать и сестра Рябининой пришли к ней домой, чтобы поздравить внука, то обнаружили тело убитой Елены и окровавленного, но живого мальчика. Малыша срочно госпитализировали. Самого Мете несколько часов выманивали с балкона с помощью психологов. В итоге он был задержан.

Сейчас обвиняемый содержится под стражей в ожидании очередного суда. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения. «КП-Казань» следит за развитием событий.

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