В Набережных Челнах спасли кошку, которую насквозь проткнули палкой

Операция прошла успешно. Фото: Наталья Силаева

Животное было найдено жителями 29-го комплекса утром 6 июля. Благодаря оперативным действиям волонтёров и помощи неравнодушных горожан кошку удалось прооперировать и спасти. Полиция начала проверку по факту жестокого обращения.

Жуткая находка у подъезда

Утром 6 июля жители 29-го комплекса в Набережных Челнах обнаружили кошку с деревянной палкой, проткнувшей её тело насквозь. Очевидцы сразу сообщили о случившемся местной зоозащитнице.

По словам волонтёра, она спустилась к подъезду и увидела животное с палкой, которая по длине превышала размер самой кошки. Женщина немедленно вызвала такси и отвезла пострадавшую в ветеринарную клинику. Врача попросили приехать до официального открытия учреждения.

Травма могла быть нанесена умышленно, либо животное само упало на палку. Фото: Наталья Силаева

В клинике констатировали, что спасти кошку может только срочное хирургическое вмешательство. Стоимость операции оценили в 15–20 тысяч рублей. Волонтёры обратились за помощью к горожанам и в кратчайшие сроки собрали необходимую сумму — около 21 тысячи рублей.

Операция прошла успешно. Прогноз остаётся осторожным — предположительно задеты кости позвоночника. По словам волонтера Натальи Силаевой, после операции кошку забрали на передержку, она отошла от наркоза. В ближайшее время животному предстоит курс лечения и перевязки. Уже нашёлся человек, готовый забрать кошку после полного выздоровления.

Как палка попала в кошку?

В клинике предположили два варианта случившегося: травма могла быть нанесена умышленно, либо животное само упало на палку. Волонтёр все же написала заявление в полицию.

В УМВД России по Набережным Челнам подтвердили, что по факту жестокого обращения с животным начата проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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