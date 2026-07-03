Татарстан ждет 31-градусная жара, а без опаски можно купаться лишь на 9 пляжах

Для безопасного купания нужно всегда выбирать только проверенное и официально оборудованное для этого место. Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 3 июля, Татарстан оказался под влиянием гребня повышенного давления. В таких условиях говорить о каких-либо существенных осадках говорить не приходится. Воздух днем прогреется максимум до +30 градусов и, судя по данным Гидрометцентра республики, это еще не предел.

В эти выходные (4 и 5 июля) регион будет находится в жаркой воздушной массе под влиянием атмосферных фронтов. Что это значит? По информации метеорологов, в связи с этим местами должны пройти кратковременные дожди, а в отдельных районах гроза с сильным ветром до 20 м/с. Температура воздуха при этом поднимется до +31 градуса. Такая жара несомненно массово может погнать татарстанцев на пляжи. Желающих охладиться в воде явно будет немало.

ГДЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ?

По состоянию на 2 июля из 24 официальных пляжей Татарстана санитарно-эпидемиологические заключения получили только девять. Остальные пока не прошли проверку. А значит купаться там рискованно.

Список разрешенных мест:

- пляж в Заинске (мкр. Заинск-2, ул. Красная площадь);

- пляж в деревне Мещеряково Буинского района (ул. Буа Алан);

- пляж на южной окраине Елабуги;

- пляж «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района;

- пляж в Набережных Челнах, расположенный напротив 38 и 12 микрорайонов (Набережная им. Табеева);

- Карабашское водохранилище «Аквапарк», объект №1 в поселке Карабаш Бугульминского района;

- пляж «Юность» в Чистополе (ул. Бутлерова);

- пляж парка «Кондурча» в Нурлате (мкр. «Верхний Нурлат», ул. Набережная);

- пляж и пляжный комплекс «Нократ» на реке Вятка в Мамадыше (ул. Галактионова, 32).

Результаты проб воды там соответствуют гигиеническим нормативам.

МИФЫ О КУПАНИИ

И пока Роспотребнадзор проверяет воду, КФУ разбирает мифы. Наталия Тагирова, заведующая кафедрой физического воспитания и спорта в рамках проекта «Научный вердикт» аргументированно разрушила четыре самых популярных заблуждения.

«Умею плавать - ничего не случится»

Это самый опасный миф. Человек, уверенный в своем мастерстве, часто переоценивает силы. Идет дальше от берега, не замечает течения, не обращает внимания на холод.

«Статистика показывает, что многие утонувшие как раз умели плавать, но переоценили свои силы. Уверенность в себе часто ведет к игнорированию предупреждающих знаков: шторма, отбойных течений или алкогольного опьянения», - цитирует Тагирову пресс-центр КФУ.

Навык плавания не отменяет физических законов. Внезапная остановка сердца, паника, переохлаждение, травма при прыжке в воду - все это может случиться и с профессионалом. Умение грести не заменяет здравый смысл. Иначе это просто способ заплыть подальше, чтобы утонуть там, где никто не поможет.

«Нельзя купаться после еды»

Совет из советского детства: «Полчаса не лезь в воду, а то живот схватит». На самом деле - преувеличение.

Да, пищеварение требует кровотока к желудку. Да, интенсивная нагрузка может вызвать спазмы. Но никто не говорит о том, что нужно лежать на берегу час после бутерброда.

«Спокойное плавание после легкого перекуса безопасно», - успокаивает эксперт.

Если вы не планируете переплывать Волгу на спине сразу после трех порций плова, то можно заходить в воду и без секундомера. Но экстремальные нагрузки после плотной трапезы - действительно не лучшая идея.

«Холодная вода укрепляет иммунитет»

Здесь есть доля правды. Умеренный холод так или иначе является стрессом. А он в малых дозах активирует защитные силы. Феномен называется гормезис. Но работает он только при системном, дозированном подходе.

«Для неподготовленного человека такое «укрепление иммунитета» может закончиться пневмонией или аритмией. Холодная вода - это мощный стресс-фактор. Он может тренировать адаптацию сердечно-сосудистой системы, но без предварительной подготовки это скорее риск, чем польза», - говорит Наталия Тагирова.

То есть если вы регулярно ныряете в прорубь, то ваша иммунная система, возможно, скажет спасибо. А если вы решили впервые в жизни зайти по грудь в ту же Каму при +16 - лучше не надо.

«Плавание помогает похудеть»

Вода плотнее воздуха в сотни раз. Поэтому плавание действительно сжигает много калорий. Добавьте к этому терморегуляцию. Организму нужно тратить энергию, чтобы не замерзнуть.

Но есть одно «но». После плавания обычно просыпается зверский аппетит. И люди съедают больше, чем потратили.

«Если вы плаваете, а потом заедаете это калорийным перекусом, ваш баланс калорий останется в плюсе. Плавание не отменяет законов диетологии. Само по себе нахождение в воде не обладает «жиросжигающим» эффектом. Это лишь физическая нагрузка», - предупреждает Тагирова.

Из всего этого главное – выбирайте для купание проверенное и официально оборудованное для этого место. Не переоценивайте свои силы. Следите за самочувствием. И помните: даже если вы умеете плавать, вода не прощает самоуверенности.

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