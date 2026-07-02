Инцидент произошел на перегоне Корса - Арск Горьковской железной дороги. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Утром 2 июля – в 2.50 – в Татарстане на перегоне Корса - Арск Горьковской железной дороги ОАО «РЖД» с рельс сошли вагоны товарного поезда. На место происшествия после сообщения диспетчера в экстренные службы выехала оперативная группа Арского пожарно-спасательного гарнизона, сообщает МЧС Татарстана.

В Татарстане 2 июля 2026 с рельс сошли вагоны

Сход двух хозяйственных вагонов произошел на 868 километре железнодорожного перегона Корса - Арск Горьковской железной дороги. Для их подъема на место происшествия были направлены два восстановительных поезда со станции Юдино в Казани. Всего в составе, который в итоге застрел на путях, находился 61 вагон.

Пострадавшие при сходе вагонов в Татарстане 2 июля 2026

Согласно информации МЧС Татарстана, для ликвидации последствий схода вагонов на перегоне Корса – Арск были привлечены 33 человека, а также 12 единиц техники. Несмотря на то, что речь идет о многотонных конструкциях, в данном инциденте, к счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время специалисты параллельно с поднятием вагонов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По данным пресс-служба ГЖД, угрозы для экологии в связи с произошедшим нет.

Задержка поездов из-за схода вагонов в Татарстане 2 июля 2026

Пока идет ликвидация схода товарных вагонов в Татарстане, на переезде Корса – Арск было временно приостановлено движение составов. Только в 5.19 там организовали реверсивное движение. То есть в настоящий момент задействована только одна железнодорожная колея.

На участке было организовано реверсивное движение. Фото: МЧС Татарстана.

«Поезда на данном участке следуют со сниженной скоростью», - сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД).

В связи с этим от расписания отстают девять пассажирских поездов. Так, опаздывают составы №215 Барнаул – Адлер, №6401 Шемордан – Казань, № 112 Москва – Круглое Поле, №96 Москва –Барнаул, № 82 Москва –Улан-Удэ, №26 Москва – Ижевск, №52 Нижний Новгород –Ижевск, №7124 Казань – Ижевск, а также № 6421 Казань – Сосновка.

Горьковская железная дорога сейчас делает все, чтобы вернуть движение этих поездов в намеченный ранее график. Пока же пассажирам стоит следить за фактическим движением нужных им составов по мобильному приложению РЖД и на сайте ОАО «РЖД». Также об уточненном времени прибытии того или иного поезда, указанного в списке, можно узнать, позвонив по бесплатному телефону в центр поддержки: 8-800-775-00-00.

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