Счет шел на минуты, но она не растерялась: Студентка медколледжа спасла жизнь мужчине, которого придавило автомобилем

Девушка заканчивает обучение сестринскому делу. Фото: max.ru/publicmzrt

Деревня Атрякле, Мензелинский район. Тихий двор частного дома, мужчина лежит под машиной и ремонтирует ее. Обычная картина. Но тут вдруг срывается домкрат - и автомобиль падает на того, кто его чинил. Из последних сил мужчина успевает позвать на помощь. На крик тут же прибежали соседи, в том числе и Зарина Гарайханова, студентка выпускного курса Набережночелнинского медицинского колледжа.

Всем миром придавленного мужчину быстро вытащили из-под многотонной махины, но он уже не дышал. Был без сознания. Счет шел на минуты. Или даже на секунды. Никакая скорая помощь не успела бы. Ее все же вызвали. Но Зарина не стала ждать, она не растерялась, не начала паниковать. Девушка оценила ситуацию и состояние пострадавшего, всех растолкала и приступила к сердечно-легочной реанимации. Все как учили. Непрямой массаж сердца. Снова и снова, без остановки. И так, пока не приехала бригада скорой. Зарина передала медикам своего первого пациента в жизни. Те с нужным оборудованием стабилизировали мужчину и срочно увезли его в Набережные Челны, в Больницу скорой медицинской помощи имени Акчурина. Благодаря смелым и верным действиям Зарины жизнь мужчины удалось спасти. Сейчас он продолжает проходится лечение в больнице, впереди - восстановление и выписка.

Несколько дней спустя после произошедшего в адрес Набережночелнинского медицинского колледжа пришло письмо. Его автор - супруга спасенного. Она написала слова благодарности студентке-медику, поняла, что если бы не ее своевременная помощь, то точно бы случилась трагедия: «Зарина проявила себя как настоящий профессионал. Она не растерялась ни на секунду, поддерживала нас и четко знала, что нужно делать. Благодаря Зарине мой муж сегодня жив!»

Это не просто история успеха или удачного совпадения. Это история настоящего предназначения. Это когда теория встречается с реальностью, а полученных знаний и навыков даже на таком уровне хватает, чтобы спасти самое главное - жизнь человека.

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