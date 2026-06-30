Оперы без снобизма, театр для молодых и архив для 50 библиотек: как изменится культурная жизнь Казани

Хорошие новости для всех, кто любит наш город! «Логика молока» — один из крупнейших производителей молочных продуктов в России — объявила победителей первого грантового конкурса «Дом культуры». И сразу три казанских проекта получили серьезную поддержку.

Конкурс проходил в Самаре, Казани и Кемерово. Всего на суд экспертов поступило более 130 заявок со всей страны, но до финала дошли только 11 лучших. Три из них — наши, казанские!

«КП» разобралась, что именно изменится в культурной жизни столицы и почему эти проекты стоит взять на заметку каждой семье.

«ЛАБОРАТОРИЯ ЗВУКА»: У КАЗАНСКИХ АКТЕРОВ ПОЯВИТСЯ СВОЯ ПЛОЩАДКА

Где: Дом актера

Кто делает: Союз театральных деятелей РТ

Знаете, какая главная боль молодых казанских музыкантов и студентов творческих вузов? Очень мало мест, где они могли бы репетировать! Аренда профессионального зала со светом и звуком стоит денег, что многие талантливые ребята просто опускают руки.

Теперь эта проблема решена. В Доме актера откроется современная репетиционно-концертная база. Молодые таланты смогут готовиться к спектаклям, проводить показы и творческие встречи.

Лилия Гараева, Союз театральных деятелей РТ:

«Мы рады, что теперь у молодых артистов появится своя настоящая площадка. Мы закупим необходимое звуковое оборудование для проведения качественных репетиций, музыкальных и театральных событий».

«ИДИЛЛИУМ»: КЛАССИКА СТАНЕТ ПОНЯТНОЙ ДАЖЕ ШКОЛЬНИКАМ

Где: КЦ им. А. С. Пушкина

Кто делает: АНО «Идиллия Арт»

А вот это проект для настоящих гурманов — и одновременно для тех, кто всегда считал оперу чем-то скучным и непонятным. В Казанском концертном зале им. Пушкина стартует цикл «Идиллиум: Камерные сезоны».

Что в программе? Целых пять масштабных событий:

Оперные премьеры в концертном исполнении

Премьера татарского национального монобалета

Концерт-посвящение легендарному Микаэлу Таривердиеву

И главное — инклюзивный концерт, где солисты с ограниченными возможностями здоровья выступят на одной сцене с профессиональным оркестром.

Но самое крутое — перед каждым концертом в Молодежной студии пройдут интерактивные лекции. Они в доступной форме объяснят подросткам и студентам, что к чему в сложной партитуре. А ключевые события будут транслировать онлайн, чтобы посмотреть могли не только казанцы, но и жители районов.

Аделя Зарифуллина, АНО «Идиллия Арт»

«Мы ломаем стереотип, что классическая музыка – это скучно. Уверены, с нашим подходом восприятие концертного зала станет приятным досугом для всей семьи».

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОД»: 50 БИБЛИОТЕК КАЗАНИ ПОЛУЧАТ УНИКАЛЬНЫЙ АРХИВ

Где: в рамках фестиваля «Тау Фест»

Кто делает: Благотворительный фонд «Счастливые истории»

А этот проект просто находка для всех, кто переживает за связь поколений. В рамках знаменитого семейного книжного фестиваля «Тау Фест» запустят спецпроект «Литературный код».

Что задумали организаторы?

Подростки 14–17 лет будут читать свои авторские тексты на одной сцене с известными артистами и писателями. Живой диалог поколений — что может быть лучше?

Для малышей 7–10 лет устроят региональный конкурс чтецов. Готовиться к нему дети будут вместе с родителями — отличный повод провести вечер не у гаджетов, а с книгой в руках.

А все выступления профессионально снимут на видео! Эти записи передадут в 50 библиотек Казани. Каждая библиотека получит свой маленький киноархив и превратится в настоящий центр притяжения для жителей района.

«МЫ ИНВЕСТИРУЕМ В БУДУЩЕЕ ТАТАРСТАНА»

Генеральный директор «Логики молока» Якуб Закриев уверен: такие проекты — это не разовая акция, а стратегия.

«Мы рады объявить первых победителей грантового конкурса «Дом культуры», благодаря которым в регионах нашего присутствия появятся пространства и проекты, которые объединят жителей городов, сделают их жизнь лучше. Высокий интерес к конкурсу, объединившему сотни инициативных людей в Казани, Самаре и Кемерово, побуждает нас не только проводить конкурс и в будущем, но и расширить его географию», — отметил Якуб Закриев.

КОГДА ЖДАТЬ ПЕРВЫЕ СОБЫТИЯ?

Все три проекта стартуют уже этим летом и продлятся до конца 2027-го. То есть совсем скоро казанцы смогут лично оценить, как меняются любимые площадки города.

Следите за анонсами на сайтах проектов и в наших следующих публикациях — «КП» обязательно расскажет, как прошли первые события!

Сайт «Логика молока»

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