Изделия локальных брендов представят на городском фестивале «Маркет Маркета» в Казани

В статье показываем, как обычно проходит фестиваль, какие товары будут представлены, и чем такие мероприятия полезны для локальных брендов.

В августе состоится «Маркет Маркета» — масштабный двухдневный фестиваль, который совмещает ярмарку товаров, зоны отдыха и активности брендов. Мероприятие интересно тем, что гости могут открыть для себя оригинальные местные изделия, приобрести что-то на месте или присмотреть на будущее и добавить в избранное на Яндекс Маркете.

А локальным брендам фестиваль помогает стать заметнее. Часто у небольшого бизнеса недостаточно ресурсов, чтобы конкурировать с крупными известными производителями. Маркетплейс же бесплатно предоставляет брендам пространство на фестивале и продвижение перед ним — и, таким образом, даёт возможность продемонстрировать продукцию широкой аудитории. Например, в прошлом году фестиваль посетили десятки тысяч гостей.

Какие бренды участвуют в фестивале

Участников отбирает жюри Яндекс Маркета. На фестиваль подают заявки бренды, которые продают товары для дома и дачи, одежду, аксессуары, товары для красоты, досуга и развлечений. Важно, чтобы бренд был создан и продавался на территории Казани, а также чтобы он имел собственное производство.

Жюри будет оценивать актуальность и самобытность бренда, узнаваемый стиль и историю создания. А в линейке должно быть представлено не менее 10 товаров.

Например, под все эти условия подошёл один из брендов-участников — Naturalist — это керамическая посуда и декоративные предметы для дома, выполненные в лаконичном брутальном стиле. Изделия отличаются минималистичным, но оригинальным декором — как в модных кофейнях. Это бренд от создателей интерьерной керамики для кофеен и ресторанов FONAR — аккуратная минималистичная посуда, которая уже полюбилась заведениям по всей стране. Среди клиентов бренда: Ultima, Яндекс Еда, Flame, Veter Magazine, а также кофейни Surf Coffee, Smorodina и другие.

Продукция бренда Naturalist

Как мы уже упомянули, чтобы попасть на «Маркет Маркета», бренды должны быть самобытными и иметь уникальную историю. Вот что рассказывает о бренде Naturalist его сооснователь — дизайнер Арсений Меховников: «Говоря о керамике, люди часто представляют сервиз в серванте — что-то традиционное и очень хрупкое. А я всегда следил за фэшн-индустрией, и как-то подумал: а что если сделать на керамической посуде модный принт, как на одежде? И изготовить ее из прочной и долговечной керамики. Так родился Naturalist.

Почему локальные бренды участвуют в «Маркете Маркета»

Naturalist решили участвовать в фестивале второй год подряд. Как отмечает Арсений Меховников, такие мероприятия дают возможность пообщаться с гостями напрямую и увеличить число лояльных покупателей. Это особенно ценно для малого бизнеса с ограниченными ресурсами на продвижение.

Также Арсения привлекают пиар-возможности: ещё до старта фестиваля на сайте и в соцсетях публикуется информация о брендах, создаются подборки товаров. Таким образом, ещё до мероприятия аудитория может заинтересоваться конкретным брендом и прийти на фестиваль именно за его товарами.

Событие даёт возможность познакомиться с коллегами из родного города, что может вылиться в интересную коллаборацию, и пообщаться со своей аудиторией в реальности. По словам сооснователя Naturalist: «В небольшой компании приходится самому следить за операционкой: проводить дни и ночи в цеху, общаться с контрагентами, подключаться к производству. В такие моменты уходишь в работу с головой и забываешь, зачем всё это нужно. А такие мероприятия позволяют вспомнить — кто твои клиенты, что им нравится, что они хотели бы увидеть».

Как проходил «Маркет Маркета» в 2025 году для Naturalist

В прошлом году фестиваль собрал 15 тысяч товаров от десятков казанских брендов. Гостей ждали лекции по декору дома, развлечения для детей, творческие мастер-классы и розыгрыш призов. Специальным гостем на мероприятии стал комик Тамби Масаев, который провёл вечернее шоу.

По словам Арсения, «Маркет Маркета» стал идеальным местом для встречи локальных брендов и посетителей, которые ценят уникальные вещи с характером».

Стенд Naturalist на «Маркете Маркете» в прошлом году

Например, гости фестиваля с удовольствием интересовались дизайном керамики, спрашивали про концепцию бренда и беседовали о стилях. В отличие от других площадок, фестиваль привлёк нужную целевую аудиторию — трендсеттеров и людей, ценящих уникальные вещи.

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