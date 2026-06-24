Родинка — убийца: история девочки из Казани, которую спасли хирурги ДРКБ

Уникальную операцию провел сосудистый хирург Дмитрий Осипов. Фото: ДРКБ г. Казани

С рождения у девочки из Татарстана было тёмное пятно на коже размером с двухрублёвую монету. Врачи советовали наблюдать, и семья следила за ним. Но невус постепенно увеличивался — сначала до пяти рублей, а потом достиг 6,5 на 4 сантиметра. В сентябре прошлого года случайная травма повредила образование: из него начала сочиться лимфа с кровью. Родители поняли, что ждать больше нельзя. После нескольких консультаций семья попала к сосудистому хирургу ДРКБ Дмитрию Осипову, который принял решение об удалении невуса с пересадкой кожи.

Операция прошла в два этапа. Сначала под кожу рядом с невусом вживили специальный имплант, который постепенно растягивал здоровую кожу, чтобы получить достаточно ткани для закрытия раны. На втором этапе опасный участок удалили и пересадили подготовленную кожу. Такие операции в ДРКБ проводят уже несколько лет — не только для удаления опасных новообразований, но и для устранения эстетических дефектов после травм и ожогов.

Врачи напоминают: если родинка растёт, меняет цвет или форму, не откладывайте визит к специалисту. Своевременное обращение может спасти здоровье и жизнь.

Сосудистый хирург Дмитрий Осипов объясняет, что врождённый невус — это доброкачественное образование из пигментных клеток, которое может появиться при рождении или в первый год жизни. Невусы делят по размеру: маленькие, средние, большие и гигантские (у новорождённых гигантским считается пятно от 5 см на голове и от 10 см на теле). Главный риск — перерождение в злокачественную опухоль. Для больших (20–30 см) и гигантских (40–60 см) образований риск составляет от 5 до 10 процентов, поэтому врачи рекомендуют удалять их как можно раньше.

Главный совет родителям: если у ребёнка есть врождённое пятно, не откладывайте визит к детскому хирургу или онкологу. Чем раньше вы покажете малыша специалисту, тем спокойнее будет вам и безопаснее для него. Наблюдение и своевременное решение — лучшая стратегия.

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