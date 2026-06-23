В скандальной квартире царит полный разгром и антисанитария. Фото: предоставлено «КП» - Казань»

Жители дома № 10/56/1 в Набережных Челнах жалуются на 45-летнюю соседку, которая превратила квартиру в настоящий очаг антисанитарии и притон. Невыносимая вонь, тараканы, клопы и более 20 кошек с гнойными ранами - все это стало кошмаром наяву. По словам жильцов, они уже обращались и в управляющую компанию, и в местную администрацию, и в правоохранительные органы, но помощи от них до сих пор нет никакой.

«ОНИ ВСЕ БОЛЬНЫЕ И ЕЛЕ ЖИВЫЕ»

Жительница Татарстана устроила из своей квартиры помойку с кошками.

Страдают от хозяйки злополучной квартиры и многочисленные кошки, которые живут у нее. У них гноятся глаза, а от голода они, по словам жильцов дома, поедают тела своих мертвых сородичей. Невыносимая вонь давно вырвалась за пределы квартиры и окутала весь подъезд. Она уже начала проникать в другие квартиры. Все это вместе с выпущенными хозяйкой кошками расползается по коридорам.

«Кошки эти, они все больные и еле живые. Они везде испражняются. Из-за кошачьих экскрементов стоит жуткая вонь. Мы не знаем, что с этим делать», - сетует в разговоре с «КП - Казань» жительница дома Елена Александрова.

Однако нашествие кошек - это еще полкошмара. Как утверждают жители дома, хозяйка животных часто уходит в запои, да и вообще имеет признаки психических отклонений.

По рассказам соседей, гражданский муж женщины умер еще два года назад, однако она так и не предоставила свидетельство о его смерти в управляющую компанию.

«Он у них до сих пор числится в квартире живым, отчего образовался долг по коммуналке почти в полмиллиона рублей. Чтобы его погасить, ежемесячно с других соседей списывают определенную сумму», - жалуется Елена.

По ее словам, гражданский супруг женщины страдал синдромом Плюшкина. Ежедневно он ходил по помойкам и собирал мусор, который затаскивал и хранил в квартире, отчего по дому стали расползаться тараканы, которых никак было не вытравить.

«Он прописал ее в своей квартире, а сам стал собирать мусор по помойкам. И все в дом таскал. После его возвращения из психоневрологического диспансера в подъезде действительно появились насекомые и невыносимый запах», - дополнила эту картину старшая по дому Резеда Лебедева.

Пока мужчина собирал и носил в квартиру мусор, его гражданская супруга начала собирать по округе бездомных кошек. В живых осталось 25. Из-за такого обилия питомцев уже во всем доме стоит жуткий запах. А тут еще их хозяйке за неуплату отключили воду. Поэтому, как думают соседи, она выпустила кошек из квартиры в подъезд. Получить внятные объяснения от самой женщины не представляется возможным. Дверь в квартиру открыта, а ее там застать трудно.

«КЛОПЫ ВООБЩЕ СКАЧУТ, КАК ЛОШАДИ»

«Мы уже с зимы обращаемся в УК «Бумажник» и в Комсомольский ОВД, но никто не реагирует на наши жалобы. Вот недавно подали заявку, чтобы дезинфекцию провели. Так никто и не приехал», - возмущается Резеда.

Жильцы дома всерьез опасаются за свою безопасность. Они требуют, чтобы непутевую соседку выселили. Вот только куда дальше жаловаться, раз, по их словам, никто не реагирует, они уже и не знают. А тут хозяйка скандальной квартиры еще и вечеринки закатывает. По словам ее соседки Веры Захаровой, женщина устроила в квартире настоящий алкогольный притон.

«От нее повсюду клопы и тараканы. Клопы вообще скачут, как лошади. На людей прыгают и кусаются. Вы представляете, к ней, оказывается, алкаши ходят, чтобы выпить, закусить и переспать с ней. Настоящий рассадник инфекций и разврата. Мы боимся, что однажды из-за непотушенной сигареты она устроит пожар», - с тревогой говорит Захарова.

РЕАКЦИЯ УК И АДМИНИСТРАЦИИ

Корреспондент «КП- Казань» обратился в УК «Бумажник». Один из ее руководителей Игорь Гетманский заявил, что этой проблемой должна заниматься администрация, а не управляющая компания.

«Супруг данной соседки являлся собственником квартиры и скончался. Она же, в свою очередь, не имеет права собственности, а лишь прописана на жилплощади. Соответственно, имущество является выморочным и должно перейти в собственность муниципалитета. Что касается дезинфекции, то мы работаем в соответствии с заявками. Если такая заявка поступит, мы приедем и обработаем территорию», - сказал Гетманский.

При этом администрация Набережных Челнов, как оказалось, не знает о проблеме и жалобах жильцов дома № 10/56/1.

«Мы вообще не в курсе того, что по указанному адресу проживает неблагополучная соседка. Поэтому никаких комментариев я давать не буду», - пояснила сотрудник администрации Ирина Гаврилова.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Адвокат Наталья Галиуллина:

- Действительно, если собственник умер и у него нет наследников, то квартира считается выморочной и должна перейти в собственность муниципалитета. В настоящее время данная гражданка проживает в ней незаконно. Исполком должен поставить вопрос о ее выселении и привести жилье в порядок. Если там отказываются это делать, то жильцам нужно обратиться в суд или прокуратуру.

Остается надеяться, что обращение к высшим инстанциям, будь то суд или прокуратура, сможет наконец-то разрешить эту затянувшуюся проблему. Или местная администрация, раз узнала от нас о данной ситуации, все же примет меры. Тем более квартиры, которые можно зачислить в жилой фонд муниципалитета, на дороге не валяются. «КП» - Казань» продолжит следить за развитием событий.

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