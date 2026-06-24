Секреты спокойного сна: 5 идей для мамы, чтобы малыш быстрее заснул

Вот 5 ключевых идей для быстрого засыпания.

1. Ритуал перед сном. С полутора месяцев вводите повторяющуюся последовательность: кормление, купание, массаж, чтение книжки, выключение света, объятия, пожелание спокойной ночи. Со временем эти действия сами вызывают сонливость.

2. Метод «футбольного поля». Чтобы сократить укачивание, представьте поле - ходите по краю, делайте остановки через каждые 10 шагов, затем через 5, постепенно садитесь на стул и покачивайтесь сидя. Это снижает интенсивность укачивания и готовит к засыпанию в кроватке.

3. Пошаговый отказ от укачивания. Уменьшайте время и амплитуду, делайте паузы, переходите от ходьбы к остановкам, затем к сидению на стуле, потом к краю кровати и, наконец, укладывайте в кроватку сонным, успокаивая голосом и прикосновениями.

4. Вечерний разговор. Для детей старше года перед сном обсуждайте прошедший день. Сначала мама рассказывает, акцентируя приятное, затем ребенок добавляет слова. Это успокаивает и укрепляет доверие.

5. Начинайте с первого дневного сна. Это время, когда малыш легче соглашается на новые ритуалы. Используйте этот сон как тренировочный - успех создаст позитивный настрой на весь день.

Важно! Комфортный сон невозможен без здоровья кожи. У новорожденных кожа очень чувствительна, поэтому с первых дней выбирайте правильные подгузники. Бренд Joonies предлагает идеальные решения для лета и не только.

У бренда Joonies есть две линейки подгузников для новорожденных размера NB (до 5 кг) - Joonies Premium Soft и новинка Joonies Marshmallow. У данных моделей есть специальный вырез под пупочек, что позволяет аккуратно обрабатывать пупочную ранку, не травмируя ее и не создавая лишнего трения. Это особенно важно в первые недели жизни, когда уход за пупком требует максимальной бережности.

Joonies Premium Soft - ультратонкие, дышащие подгузники без отдушек, парабенов и хлора. Мягкая 3D-поверхность уменьшает контакт с кожей, улучшает воздухообмен и предотвращает опрелости. Они идеально подходят для ежедневного использования.

Новинка - подгузники Joonies Marshmallow созданы для самой чувствительной кожи. Изготовленные из нежнейших материалов, они имеют объемную текстуру, которая исключает трение. Дополнительная пропитка с пантенолом и витамином Е обеспечивает успокаивающий и увлажняющий эффект, способствует заживлению микротрещин и защищает кожу от покраснений и раздражений. Впитывающий слой с японским абсорбентом не комкается и не раздувается, а высокая воздухопроницаемость предотвращает парниковый эффект.

А если малыш уже подрос и ночью писает больше обычного, на помощь приходит линейка Joonies Magic Night. Это специальные подгузники-трусики для максимальной ночной защиты. Увеличенное количество японского премиального суперабсорбента позволяет мгновенно поглощать большой объем жидкости и удерживать ее внутри до 12 часов, чтобы кожа малыша оставалась сухой, а сон - спокойным и непрерывным.

Сон станет сладким, если сочетать проверенные техники из книги «Спи, малыш» (0+) с ежедневным комфортом, который дают продукты Joonies. Пусть укладывание превратится в теплые минуты близости, а ночи будут спокойными для всей семьи!

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