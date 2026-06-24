«Бабушкино Лукошко»: 27 лет качества и доверия для здоровья малышей!

«Бабушкино Лукошко» на российском рынке уже более 27 лет. За это время бренд доказал: натуральные продукты могут быть современными, удобными и закрывать все потребности растущего организма.

Сегодня миссия компании «Бабушкино Лукошко» - помогать малышам расти здоровыми, а родителям - дарить свое время детям. При производстве продукции «Бабушкино Лукошко» используются только натуральные ингредиенты, без ГМО, искусственных красителей, консервантов и сахара.

Ассортимент включает более 100 наименований - это позволяет подобрать сбалансированный рацион для малышей с любыми потребностями. Среди продуктов: чаи для детей и кормящих мам, овощные, фруктовые, мясные и рыбные пюре, соки, фрикадельки, готовые обеды. Некоторые позиции, например рыбные пюре, не имеют аналогов на российском рынке. Продукция бренда удостоена высших наград международного конкурса «Лучший продукт года-2026».

ТРАВЯНЫЕ ЧАИ: ПРИРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА С РАННЕГО ВОЗРАСТА

На протяжении многих лет заслуженной популярностью у мам и малышей пользуется линейка травяных чаев «Бабушкино Лукошко», разработанная совместно с НИИ питания РАМН. Это не просто напиток, а мягкое оздоровление без подсластителей и ароматизаторов: чай из ромашки и чай с фенхелем - с 1 месяца жизни малыша; чай с мятой - с 3 месяцев; чай из плодов шиповника - с 4 месяцев; чай из яблок, листьев малины и черной смородины - с 6 месяцев.

Все чаи подходят для ежедневного употребления, расширяют рацион и знакомят ребенка с новыми вкусами.

НОВИНКИ ПЕРВОГО ПРИКОРМА

«Бабушкино Лукошко» продолжает устойчивое развитие, взаимодействует с покупательской аудиторией, ведущими медицинскими экспертами, педиатрами и создает новые продукты. В течение года компания готовится представить новинки в категории первого прикорма.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ С ПРОГРАММОЙ ПИТАНИЯ

В помощь родителям эксперты компании создали пошаговую программу питания «Бабушкино Лукошко», которая разработана в соответствии с требованиями Национальной программы оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации.

Она позволяет планировать сбалансированный и полезный рацион малышей. Пользоваться программой удобно на сайте и в мобильном приложении (доступны в App Store и Google Play).

Первый прикорм рекомендуется начинать с однокомпонентных пюре - с половины чайной ложки, постепенно увеличивая порцию. Натуральный состав без сахара и соли формирует правильные пищевые привычки с первых месяцев жизни.

Число поклонников «Бабушкиного Лукошка» растет с каждым годом. Родители, которые сами выросли на этой продукции, сегодня выбирают ее для своих детей. Компания продолжает совершенствовать рецептуры, оставаясь символом надежности и заботы для миллионов малышей!

Грудное вскармливание – наилучший способ питания младенцев.

Реклама. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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