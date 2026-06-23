Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП
23 июня в Чувашии объявлен режим «Ракетная опасность». Глава города Чебоксары Станислав Трофимов призвал жителей соблюдать меры безопасности и доверять только официальной информации.
В 10:24 в Чувашской Республике был объявлен режим «Ракетная опасность». Соответствующее сообщение распространил мэр Чебоксар Станислав Трофимов. В своём обращении он подчеркнул, что изменения в названии режима касаются прежде всего протоколов работы силовых ведомств, а действия для граждан остаются теми же, что и при угрозе атаки БПЛА.
Если вы находитесь дома:
не подходите к окнам и балконам;
укройтесь в помещении без окон — коридоре, ванной, туалете, кладовой.
Если вы на улице:
спуститесь в подвал, подземный переход, паркинг или другое безопасное место;
не оставайтесь на открытой территории.
Если вы в здании:
спуститесь на самые нижние этажи;
не пользуйтесь лифтами.
Если вы в транспорте:
по возможности остановитесь;
выйдите из транспортного средства и укройтесь в безопасном месте.
Телефон экстренных служб — 112.
Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Чебоксары. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о вылетах на сайтах авиакомпаний и по телефонам справочных служб аэропорта.
Станислав Трофимов обратился к жителям города:
«Внимание, в 10:24 Чувашской Республике объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице – спуститесь в подвал, подземный переход, паркинг или иное безопасное место. Если вы в здании — спуститесь на самые нижние этажи, не пользуйтесь лифтами. Если вы в транспорте — по возможности остановитесь, выйдите и укройтесь в безопасном месте. Будьте бдительны и осторожны! Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике!»
Доверяйте только официальным источникам:
ГУ МЧС по Чувашской Республике;
администрация города Чебоксары (официальный сайт и телеграм-каналы);
Росавиация (информация о работе аэропорта);
единый номер экстренных служб — 112.
Не распространяйте непроверенную информацию — это может создать панику и помешать работе экстренных служб.
В 11:53 режим ракетной опасности в Чувашии был отменен.
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