В городах республики включены сирены. Фото: Роман ЕФРЕМОВ. Перейти в Фотобанк КП

23 июня на территории Республики Татарстан введён режим «Ракетная опасность». В городах республики включены сирены. Жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности и доверять только официальной информации.

Что происходит в Татарстане 23 июня

В 10:22 на территории Республики Татарстан был введён режим «Ракетная опасность». Как поясняют в экстренных службах, такой режим объявляют при обнаружении ракет, движущихся в сторону региона.

В городах республики работают сирены. Меры безопасности приняты во всех муниципальных образованиях. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и действовать строго по инструкциям.

Как действовать при ракетной опасности

При объявлении режима «Ракетная опасность» рекомендуется:

укрыться в помещениях без окон — коридор, ванная, туалет, кладовая, подвал;

не подходить к оконным проёмам и балконам;

не находиться на улице без необходимости;

не пользоваться лифтом, если находитесь в многоэтажном доме;

не оставлять детей без присмотра.

Если вы заметили в небе подозрительный объект, немедленно сообщите по единому номеру экстренных служб — 112.

Ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах:

Казань;

Нижнекамск (Бегишево);

Чебоксары.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о вылетах на сайтах авиакомпаний и по телефонам справочных служб аэропортов.

Обращение мэра Нижнекамска

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев обратился к жителям города:

«Дорогие нижнекамцы, МЧС сообщает о режиме «Ракетная опасность». Пожалуйста, примите меры безопасности».

Аналогичные сообщения распространяются во всех районах и городах республики.

Где следить за развитием ситуации

Доверяйте только официальным источникам информации:

ГУ МЧС России по РТ;

Министерство цифрового развития РТ (оповещения в телефонах);

телеграм-каналы мэрий городов Татарстана;

портал «Госуслуги» и система экстренного оповещения.

Не распространяйте непроверенную информацию — это может создать панику и помешать работе экстренных служб.

Будьте бдительны!

В условиях действия режима «Ракетная опасность» главное — сохранять спокойствие, внимательность и доверие к официальной информации. Следуйте инструкциям властей, не подходите к окнам и не находитесь на улице без необходимости. Телефон экстренных служб — 112.

Ситуация находится под контролем властей и экстренных служб. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.

Обновлено: в 11:34 режим ракетной опасности в Татарстане был отменен.

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