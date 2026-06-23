Фото: Роман ЕФРЕМОВ. Перейти в Фотобанк КП
23 июня на территории Республики Татарстан введён режим «Ракетная опасность». В городах республики включены сирены. Жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности и доверять только официальной информации.
В 10:22 на территории Республики Татарстан был введён режим «Ракетная опасность». Как поясняют в экстренных службах, такой режим объявляют при обнаружении ракет, движущихся в сторону региона.
В городах республики работают сирены. Меры безопасности приняты во всех муниципальных образованиях. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и действовать строго по инструкциям.
При объявлении режима «Ракетная опасность» рекомендуется:
укрыться в помещениях без окон — коридор, ванная, туалет, кладовая, подвал;
не подходить к оконным проёмам и балконам;
не находиться на улице без необходимости;
не пользоваться лифтом, если находитесь в многоэтажном доме;
не оставлять детей без присмотра.
Если вы заметили в небе подозрительный объект, немедленно сообщите по единому номеру экстренных служб — 112.
Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах:
Казань;
Нижнекамск (Бегишево);
Чебоксары.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о вылетах на сайтах авиакомпаний и по телефонам справочных служб аэропортов.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев обратился к жителям города:
«Дорогие нижнекамцы, МЧС сообщает о режиме «Ракетная опасность». Пожалуйста, примите меры безопасности».
Аналогичные сообщения распространяются во всех районах и городах республики.
Доверяйте только официальным источникам информации:
ГУ МЧС России по РТ;
Министерство цифрового развития РТ (оповещения в телефонах);
телеграм-каналы мэрий городов Татарстана;
портал «Госуслуги» и система экстренного оповещения.
Не распространяйте непроверенную информацию — это может создать панику и помешать работе экстренных служб.
В условиях действия режима «Ракетная опасность» главное — сохранять спокойствие, внимательность и доверие к официальной информации. Следуйте инструкциям властей, не подходите к окнам и не находитесь на улице без необходимости. Телефон экстренных служб — 112.
Ситуация находится под контролем властей и экстренных служб. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.
Обновлено: в 11:34 режим ракетной опасности в Татарстане был отменен.
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