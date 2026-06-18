Татарстанцам рассказали, как зарабатывать на нейросетях

Нужно помнить, что ИИ - это не волшебная кнопка, а просто усилитель ваших возможностей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Искусственный интеллект с каждым днем все глубже проникает в повседневную жизнь Татарстана. В республике он сейчас развивается как прикладная технология практически для всех отраслей - от медицины и сельского хозяйства до госуправления и образования. Но есть также способы использования ИИ обычными людьми в личных целях. Уже сейчас с его помощью можно планировать бюджет, покупки и изучать языки. А некоторые и вовсе сделали искусственный интеллект одним из источников своего дохода. Обо всем этом подробнее - в нашем материале.

АНАЛИЗИРУЕТ РАСХОДЫ, ПОМОГАЕТ СТАВИТЬ ДИАГНОЗЫ И ПРОВЕРЯЕТ ТРАНСПОРТ

«Возможности ИИ можно использовать почти в любой профессии. Особенно там, где есть тексты, таблицы, документы, коммуникации или анализ данных. Он помогает быстро готовить черновики писем, отчетов, презентаций, планировать расходы, продажи, загрузку сотрудников, искать ошибки в документах, делать краткие выжимки из больших текстов, переводить и адаптировать материалы, создавать идеи для рекламы, постов в соцсетях, создавать инструкции, автоматизировать рутинные действия через ботов и ИИ-агентов», - перечисляет заведующий кафедрой цифровой аналитики и технологий искусственного интеллекта Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Александр Тощев.

В рабочих процессах, по его словам, ИИ действительно очень силен. Он решает задачи, которые раньше требовали месяцев ручного труда. Так, например, по словам заместителя директора Института ИИ Университета Иннополис Ивана Никанова, технология анализа медицинских снимков, созданная в вузе, помогает врачам быстрее и точнее ставить диагнозы. А сервис ИИ «Радиолоджи», обученный на 1 миллионе рентгенограмм, за секунды обнаруживает патологии на снимках легких с точностью до 93%. Его уже интегрировали в Единый радиологический информационный сервис Москвы и применили в 450 тысячах исследований пациентов столичных клиник.

«Другие медицинские решения на базе ИИ центра распознают рак желудка, болезни носовых пазух и туберкулез, - продолжил Никанов. - А на транспорте системы компьютерного зрения в реальном времени проверяют состояние трамваев перед выездом на маршрут».

Заместитель директора по образовательной деятельности ГАУ «ИТ-парк» Айрат Хасьянов, в свою очередь, отмечает, что ИИ помогает писать и редактировать тексты, обрабатывать данные, делать прогнозы, визуализацию.

«Программисты используют ИИ-агентов для организации целых команд ИИ для генерации кода, ревью, отладки. Дизайнеры активно применяют искусственный интеллект для создания изображений, логотипов, макетов, прежде всего для генерации вариантов эскизов при общении с заказчиком. В видеопроизводстве он используется для монтажа, генерации роликов из текста, создания субтитров. Клиентский сервис, SEO, маркетинг - ИИ уже работает везде», - прокомментировал Айрат Хасьянов.

ОБРАЗОВАНИЕ

По словам экспертов, в личных целях ИИ полезен для обучения, планирования бюджета, подготовки резюме, изучения языков, составления меню, планирования поездок и покупок, автоматизации рутинных задач, помощи детям с объяснением школьных тем, подготовки к экзаменам и собеседованиям.

«Но при всем этом нужно помнить, что ИИ - это не «волшебная кнопка», а лишь усилитель человека. Кто умеет правильно ставить задачу, проверять результат и доводить его до качества, тот получает реальную пользу от искусственного интеллекта», - добавил Александр Тощев.

Все более востребованными становятся мультимодальные ИИ-системы, в свою очередь отмечает Иван Никанов. Они способны одновременно работать с текстом, изображениями, голосом и видео: такие ассистенты смогут объяснить школьнику задачу по фото, врачу - помочь проанализировать исследования, инженеру - разобраться в документации.

О том, что искусственный интеллект может отлично справляться с помощью ребенку в учебе, говорит и Айрат Хасьянов.

«Образование - это, пожалуй, та сфера, которая в данный момент претерпевает самые большие изменения. С ИИ вы получаете помощника, который поможет запланировать изучение любой темы, получить разъяснение по любому вопросу. Без устали, доступный в любое время. Однако он никогда не сможет заменить аффект настоящего учителя и наставника», - говорит замдиректора по образовательной деятельности ГАУ «ИТ-парк».

Вместе с тем психологи предостерегают, что злоупотребление нейросетями оказывает плохое влияние на детей и подростков.

«Если школьник или студент в своей учебе чрезмерно опирается на искусственный интеллект, то он на самом деле ничего не усваивает, - рассказала кандидат психологических наук, доцент Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Надежда Ванюшкина. - Потому что если мы даже просто перепишем какой-то текст и подчеркнем там самое главное, мы в любом случае что-то запомним. А если мы воспользуемся помощью нейросети и получим готовую информацию, у нас в голове ничего не отложится».

Кроме того, злоупотребление ИИ не способствует умственному развитию детей. Ведь им особенно важно учиться обрабатывать и запоминать информацию. А чем больше ребенок полагается на нейросеть, тем меньше он думает своей головой.

ВАРИАНТЫ ПОДРАБОТКИ

И да, искусственный интеллект может стать дополнительным источником дохода, даже если вы не программист.

«Люди действительно могут зарабатывать на искусственном интеллекте. Но не на ИИ вообще, а на конкретной услуге, которую он помогает делать быстрее и качественнее. И важно понимать, что деньги платят за готовый результат: текст, дизайн, отчет, автоматизацию, продажи, экономию времени. ИИ помогает сделать это быстрее. Но ответственность за качество все равно остается на человеке», - объясняет Александр Тощев.

Вот какие реальные варианты подработки с помощью нейросетей он выделил:

- оформление презентаций, резюме, коммерческих предложений;

- написание и редактирование текстов для бизнеса;

- ведение соцсетей с помощью ИИ;

- создание карточек товаров для маркетплейсов;

- генерация изображений и рекламных креативов;

- монтаж коротких видео, субтитры, сценарии, например для рилсов;

- анализ таблиц и отчетов для малого бизнеса;

- настройка чат-ботов и простых ИИ-ассистентов;

- обучение людей базовой работе с нейросетями;

- помощь предпринимателям во внедрении ИИ в рутину.

Айрат Хасьянов, в свою очередь, отмечает, что нейросети позволяют заработать на SEO-оптимизации (продвижение и раскручивание сайта. - Ред.), переводах и локализации (адаптация продукта под конкретный язык, культуру и стандарты целевого рынка. - Ред.). Все это тоже можно сделать источником дохода. Для этого существуют различные интернет-площадки, где можно брать и выполнять определенные заказы.

«Но идти на фриланс-площадки совсем не обязательно. Вы можете сократить время на выполнение рутинных операций, а содержательную работу делать еще быстрее и намного качественнее с использованием ИИ. Эта технология снизила барьеры доступности технологий. Сегодня создание презентаций в оригинальном виде и с аудиоконтентом, профессиональная обработка данных и подготовка аналитических материалов, написание кода для автоматизации и даже целых мини-приложений больше не требует многолетнего обучения и доступна каждому в рамках многих обычных профессий», - добавил Хасьянов.

Аналогичную мысль высказал и Иван Никанов:

«Главный эффект здесь не в том, что ИИ зарабатывает вместо человека, а в том, что он позволяет быстрее выполнять рутинные задачи, брать больше заказов за то же время или высвобождать время для личной жизни. Например, дизайнер может с помощью генеративного ИИ делать черновики и варианты макетов в несколько раз быстрее, преподаватель - готовить материалы и тесты, маркетолог - тексты и аналитику, а программист - ускорять написание и проверку кода. В результате один человек способен выполнять такой объем работы, на который раньше требовалась небольшая команда».

Что же касается того, сколько можно зарабатывать с помощью ИИ, то здесь сейчас большой разброс.

«Для начинающих это может быть от 10 до 30 тысяч рублей в месяц как подработка. Если человек уже умеет писать тексты, делать дизайн, программировать, анализировать данные или консультировать бизнес, ИИ может поднять доход до 50 - 100 тысяч рублей. У технических специалистов потолок заметно выше. Так, в частности, по данным рынка, среднемесячный доход российских фрилансеров в 2025 году составил 44 тысячи рублей в месяц, у программистов - около 191 тысячи рублей, у аналитиков - около 127 тысяч рублей, а у дизайнеров - около 83 тысяч рублей», - поделился Александр Тощев.

По его словам, растет также спрос и на специалистов, которые умеют работать с ИИ-инструментами и промптами (текстовые запросы, команды или инструкции для ИИ. - Ред.). По данным hh.ru, число вакансий с такими навыками в последнее время заметно увеличилось, а медианная предлагаемая зарплата для специалистов с промпт-навыками сейчас составляет примерно 138,9 тысячи рублей.

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