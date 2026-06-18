62 тонны клубники и 9 тонн черешни из Узбекистана прошли проверку в Татарстане

Карантинные болезни и вредители найдены не были. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето — время ягод. И одной из главных точек притяжения на рынках и в магазинах становится именно свежая клубника и черешня. Сладкие, сочные, ароматные. Но насколько они безопасны? В Татарстане этот вопрос взяли на лабораторный контроль.

С начала июня 2026 года в филиале ФГБУ «ЦОК АПК» в республике проанализировали образцы 8 партий клубники от общего объема 62 тонны. А также пробы от 2 партий черешни общей массой более 9 тонн. Для сравнения: это в 2,7 раза больше клубники и в 1,8 раза больше черешни, чем за аналогичный период прошлого года. Рост поставок очевиден. Вся проверенные ягоды поступили из Узбекистана.

Специалисты испытательной лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане провели 68 энтомологических, вирусологических и микологических исследований. Проверяли на опасные карантинные болезни и вредителей.

«По результатам проведенных исследований карантинных объектов не выявлено ни в партиях клубники, ни в партиях черешни», - сообщила заместитель заведующего лабораторией Ульяна Полканова.

Зачем нужен такой тщательный контроль? Кажется, ну ягоды, ну Узбекистан, что там проверять? А проверять есть что. Вместе с плодами могут попасть личинки, споры, вирусы, которые потом распространятся по полям и садам Татарстана. А дальше - по всей России. Финансовые потери могут быть огромными. Именно постоянный лабораторный контроль позволяет вовремя поймать угрозу на входе.

КАК ВЫБРАТЬ ЧЕРЕШНЮ: 4 ПРОСТЫХ ПРАВИЛА

Пока лаборатория делает свою работу на уровне качества и безопасности, покупатель на рынке тоже может отличить хорошую ягоду от плохой.

Ульяна Полканова делится практическими советами:

- Цвет. У темных сортов больше антиоксидантов. Чем интенсивнее окраска, тем полезнее.

- Плодоножка. Должна быть зеленой и упругой. Сухая, коричневая – сигнал о том, что вам предлагают залежалый товар.

- Аромат. Легкий, ягодный, без кислинки. Если запаха совсем нет, то черешня не дозрела или слишком долго хранилась в холодильнике.

- Плотность. При нажатии ягода не должна выделять сок. Если течет, то перезрела и вскоре может испортиться совсем.

Типичные ошибки: покупать мокрые ягоды (быстро плесневеют), выбирать крупные, но бледные (недозревшие), не пробовать перед покупкой.

НЕ ТОЛЬКО ВКУСНО, НО И ПОЛЕЗНО

Специалист напоминает и о пользе черешни. Эта ягода не просто десерт, а витаминная бомба.

В 100 граммах черешни содержится около 10 мг витамина C, а это, между прочим, 11% от суточной нормы. Есть витамины A, E, группы B. Минералы: калий, магний, кальций, фосфор и железо. И, конечно, антиоксиданты - антоцианы и полифенолы, которые борются с воспалениями и защищают клетки от старения. А содержащийся в спелой черешне калий помогает регулировать давление и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Полезна и кислая ягода. В таком сорте есть в достаточном количестве мелатонин, который помогает лучше спать.

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