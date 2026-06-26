Безопасность, комфорт и российское качество: почему семьи из Казани выбирают EVOLUTE i-SPACE

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года. ** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых гибридных автомобилей, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ». Фото: пресс-служба Evolute.

Казань — семейный город с высокими требованиями к качеству жизни. При выборе автомобиля казанские семьи обращают внимание на безопасность, комфорт, вместительность и стоимость владения. Гибридный кроссовер EVOLUTE i-SPACE отвечает каждому из этих критериев, предлагая при этом самую доступную цену в своем классе.

EVOLUTE — российский электромобильный бренд №1*, чье производство расположено на заводе полного цикла в Липецкой области. Завод оснащен современными цехами сварки и окраски кузовов с технологией катафорезного грунтования. EVOLUTE i-SPACE — самый доступный гибридный кроссовер в России**.

Фото: пресс-служба Evolute.

Шесть подушек безопасности, комплекс электронных ассистентов вождения и высокая жесткость кузова обеспечивают максимальную защиту всех пассажиров. Просторный салон EVOLUTE i-SPACE доступен в пяти- и семиместном исполнениях, а объем багажника достигает 2 125 л при сложенных сиденьях второго и третьего ряда — этого достаточно для любых семейных нужд.

Комфортная подвеска, качественные материалы отделки, мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном высокой четкости и расширенный зимний и летний пакет с обогревом и обдувом сидений обоих рядов, а также обогревом рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя — EVOLUTE i-SPACE создан для тех, кто ценит внимание к деталям. Силовая установка мощностью 218 л.с. с расходом 5,6 л на 100 км и запасом хода до 1 250 км обеспечивает экономичность и свободу передвижения.

Фото: пресс-служба Evolute.

Два дилерских центра EVOLUTE в Казани обеспечивают оперативное обслуживание и наличие запчастей, а программы рассрочки и трейд-ин покупку удобной. Стоимость гибрида с учетом государственной субсидии до 925 тыс. рублей начинается от 2,56 млн. за пятиместную версию. Экономия на ТО, транспортном налоге и топливе может достигать до 550 тыс. рублей в год.

Бесплатное мобильное приложение EVOLUTE и программа «Помощь на дороге» — дополнительные преимущества для казанских семей. Подробная информация — на сайте evolute.ru.

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых гибридных автомобилей, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ».

Реклама АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДФ ТРЕЙДИНГ" ИНН 9724153640 erid: 2W5zFHbiRK7