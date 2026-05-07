Общество7 мая 2026 4:30

День Победы в Казани: парад, шествие «Бессмертного полка», концертная программа и салют

Кристина ЛИНК
Шествие колонн военнослужащих традиционно пройдет на площади Тысячелетия. Фото: rais.tatarstan.ru

9 мая 2026 года Казань масштабно отметит День Победы. Жителей и гостей столицы Татарстана ждут торжества у стен Казанского Кремля, шествие «Бессмертного полка», тематические площадки в парке Победы и на улице Баумана, а также салют. «Комсомолка» публикует самую подробную программу праздничных мероприятий на 9 Мая.

Парад Победы в Казани 9 мая 2026

Главной площадкой празднования станет площадь Тысячелетия у стен Казанского кремля. Парад войск Казанского гарнизона начнется в 10.00, но зрителям рекомендуют приходить к 9.30, учитывая досмотровые мероприятия. Удобнее всего пройти на площадь со стороны станции метро «Кремлевская». В праздничном марше примут участие военнослужащие, курсанты военного училища и ветераны боевых действий.

В этот раз проезда военной техники не будет. Ее представят в формате отдельной статичной экспозиции на площади Тысячелетия, где все желающие смогут осмотреть ее в течение всего дня. Речь идет как об исторических образцах (танк Т-34), так и о современной технике.

Военная техника все же будет, но она будет представлена в виде выставки. Фото: metshin.ru

Но праздновать День Победы в Казани начнут раньше: утром состоятся церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах, а также в парке Победы у Вечного огня и мемориалов Труженикам тыла, Матерям и вдовам, Советскому Солдату. В парке Победы также пройдет парад старшеклассников, гала-концерт фестиваля «Фанфары Победы» и творческие мастер-классы от учреждений дополнительного образования.

На пешеходной улице Баумана развернется иммерсивная программа «Этот день мы приближали как могли», позволяющая погрузиться в атмосферу военных лет.

Вечерняя часть праздника начнется в 19.00 на площади Тысячелетия. Там на сцену выйдут мастера искусств, молодежные коллективы и сводный хор в рамках проекта «Поющая Казань». Завершится концерт в 22.00 красочным салютом над рекой Казанкой. За ним лучше наблюдать с Кремлевской набережной и с территории около Центра семьи «Казан». После салюта будет организована подача автобусов к остановке «Цирк» (№ 22 и 89 в сторону улицы Батурина), остановке «Энергетический университет» (№ 6, 10а, 15, 22, 47, 60, 62, 89 в сторону улицы Декабристов), остановке «Молодежный центр» (№ 10, 10а, 22, 30, 47, 74, 89 в сторону Кремлевской дамбы).

В мэрии Казани предупреждают, что в целях обеспечения безопасности на праздничных площадках будут проводиться досмотровые мероприятия. Жителей и гостей города просят приходить без крупногабаритных вещей, не брать с собой животных и по возможности иметь головные уборы.

Также на площадках будут дежурить работники «Скорой помощи», полицейские и сотрудники Росгвардии.

Бессмертный полк в Казани 9 мая 2026

Одно из самых трогательных событий дня - всенародная акция «Бессмертный полк». Формирование колонны начнется в 12.00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого, а само шествие стартует в 15.00. Маршрут пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского и Кремлевской, завершится акция на площади Тысячелетия.

Для участия в шествии достаточно взять с собой распечатанный портрет родственника - участника Великой Отечественной войны. Организаторы напоминают: важно бережно относиться к символам Победы и соблюдать порядок во время шествия, чтобы почтить память героев с должным уважением.

Участникам шествия при оформлении портрета родственников нужно использовать только официальный логотип акции «Бессмертного полка».

«Фотографию можно оформить в специальную рамку. Для этого можно воспользоваться официальным сайтом акции. Другие порталы использовать нельзя - там размещен устаревший логотип, который не соответствует действующим требованиям», - предупреждает комитет исполкома Казани по делам детей и молодежи.

Одно из самых трогательных событий дня - всенародная акция «Бессмертный полк».

Фото: Алина НИЗАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Куда сходить в Казани 9 мая 2026

Казанский Кремль

С 10.00 до 12.00 на площади возле мечети «Кул Шариф» (около Памятного камня) пройдет акция «Вальс победы». Под мелодии военных лет пары в стилизованной форме будут исполнять знаменитый вальс как символ жизни, стойкости и светлой памяти. Все пришедшие смогут присоединиться к танцующим.

Вместе с этим (до 14.00) на территории можно будет увидеть мальчика, раздающего газеты в стиле издания «Красная Татария». Это была главная республиканская газета на русском и татарском языке, официальный печатный орган Татарской АССР.

До 14.00 у Благовещенского собора будет работать мемориальный стенд «Стена героев». Там можно будет бесплатно распечатать фото прямо на месте и самостоятельно разместить его в экспозиции. Каждый может заранее прислать на электронную почту (rvio16@rvio.org) фотографию своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, а также короткий пересказ о его фронтовом пути.

Вместе с этим у памятника Зодчим в сквере Благовещенского собора начиная с 10.00 и заканчивая в 13.45 каждые 30 минут будет работать литературно-музыкальная экспозиция. Прозвучат легендарные песни военных лет. Их исполнят актеры в военной форме тех времен. Музыкальные инструменты - гитара и баян.

Около Братского корпуса с 10.00 до 14.00 будет доступна ретро-фотозона. Там в специальной палатке можно будет примерить любой наряд времен Великой Отечественной войны. Можно подобрать по себе шинель, гимнастерку, китель, плащ-палатку и различные головные уборы. Образ будет создаваться в онлайн и тут же распечатываться в виде винтажной фотографии.

С 10.00 до 14.00 внутри арки двора Юнкерского училища будут проводить мастер-классы оригами по созданию белых журавлей - символа мира и надежды.

На площади возле мечети «Кул Шариф» с 10.00 до 13.00 пройдет интерактивная выставка «Аптечка медсестры». Центральное место в экспозиции займет военный врач, а также экспонаты и аутентичные медицинские инструменты времен Великой Отечественной войны.

Там же и в то же время представят еще одну интерактивную выставку - «Татарстан - фронту!». Актеры в стилизованной одежде расскажут посетителям о том, какой вклад внесла республика в общую Победу.

Помимо этого, на территории Казанского кремля с 10.00 до 14.00 можно будет увидеть комендантский патруль времен Великой Отечественной войны. Люди в строгой военной форме подойдут к прохожим и начнут задавать вопросы по истории. Тем, кто ответит правильно, вручат открытки с изображением казанских заводов и героев Советского Союза из Татарстана.

В этот же период времени внутри двора Юнкерского училища организуют выставку «Оружие и форма Красной Армии». Там можно будет прикоснуться к тому, с чем шли в бой во время Великой Отечественной войны, увидеть личные вещи бойцов и предметы фронтового быта. Кстати, выставка оружия пройдет также пройдет и на площади возле мечети «Кул Шариф» - с 10.00 до 14.00.

В Пушечном дворе с 11.00 до 12.00 проведут акцию «Рисунки на асфальте». Дети вместе с родителями смогут через рисунки передать свое отношение ко Дню Победы. Авторы лучших работ получат памятные призы.

Авторы лучших работ акции «Рисунки на асфальте» получат памятные призы.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ну и куда без полевой кухни? Она будет работать на площади возле мечети «Кул Шариф» с 12.00. Здесь можно попробовать ту самую солдатскую кашу и выпить горячий чай. Там же в 13.00 начнется концерт «Весна Победы» от учеников вокальной студии Юлии Дукс.

Во дворе Присутственных мест с 17.00 до 18.00 будут показывать вокально-хореографический спектакль «Домой с Победой…». Это история любви девушки и парня, которые только встретились и тут началась война.

В Казанском Кремле можно будет попробовать ту самую солдатскую кашу.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Национальная библиотека Татарстана

С 12.00 до 15.00 9 мая в холле первого этажа можно послушать пластинки военных лет. А с 12.00 до 13.00 в подростковом зале семьям с детьми предложат поучаствовать в настольной игре по мотивам произведений татарских писателей-фронтовиков «Китап мемо». Чтобы принять участие в ней, надо будет заранее зарегистрироваться.

В аудитории № 1 с 13.00 до 14.00 организуют квиз «О победе мы узнали из книг». Помимо всего прочего, тут можно будет познакомиться с творчеством известных писателей военных лет и героями их книг. Здесь для участия также необходимо пройти предварительную регистрацию.

Она нужна и для того, чтобы попасть на кинопоказы с обсуждением. Так, с 14.00 до 15.30 в конференц-зале можно посмотреть фильм «Жди меня», а с 16.00 до 17.00 кинокартину «Она защищает Родину».

Вместе с этим с 14.00 до 15.00 в подростковом зале пройдет квиз-лото «ПроЧти Победу». Для участия нужно заранее пройти регистрацию, как и в случае со шпионским квестом «Позывной «Победа» (с 15.00 до 16.00), который проведут в детском зале.

Перекрытие улиц в Казани 9 Мая 2026

В Казани вплоть до 11 мая в связи организацией и проведением праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на ряде улиц будут действовать ограничения на движение транспорта.

Так, до 23.59 10 мая при необходимости его перекроют на парковочной зоне № 227 между Центральным стадионом и Казанским цирком.

Также при наличии необходимости ограничения до 11.00 11 мая введут на парковке у Центрального стадиона и на проезде возле сквера Галимзянова.

До 8.00 10 мая движение, в том числе частично, будет невозможно по Кремлевской набережной и на площади Тысячелетия, а также по улицам Профсоюзная, Декабристов, Ташаяк, Право-Булачная, Лево-Булачная, Наджми, Джалиля, между Казанским цирком и Центральным стадионом.

До 3.00 10 мая проезд закроют на улице Бондаренко и улице Волгоградской.

Непосредственно 9 мая с 7.00 до 23.00 ограничения для транспорта при необходимости будут действовать на проспекте Ямашева и на парковке № 260.

Кроме того, с 8.30 до 17.00 9 мая проезд запретят по следующим улицам: Гоголя, Жуковского, Наджми, Маркса, Кремлевская, Лобачевского, Джалиля, Муштари, Нужина, Пушкина, Театральная, Толстого, Университетская.

Также с 19.00 до 23.30 9 мая движение при необходимости могут перекрыть улицу Сибгата Хакима - от улицы Декабристов до улицы Бичурина. В этот же день с 8.00 до 12.00 движение транспорта запретят и в микрорайоне Юдино: от дома № 19/43 по улице Ильича до улицы Красикова; от дома № 5/34 на улице Красикова до дома № 3 по улице Бирюзовая; от первого корпуса здания № 16 на улице Революционная до улицы Ильича.

Движение транспорта по ряду улиц будет ограничено.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Работа общественного транспорта в Казани 9 Мая 2026

Во время празднования Дня Победы общественный транспорт в Казани будет работать в усиленном режиме. В связи с перекрытиями улиц его схема движения изменится.

Общественный транспорт 9 мая будет работать в усиленном режиме.

Фото: Алина НИЗАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 0.00 до 24.00 автобусы и троллейбусы проследуют в центр города по следующему маршруту:

- автобус № 35 будет двигаться в сторону улицы Гаврилова по улицам Московская, Чернышевского, Саид-Галеева, Кировской дамбе, улицам Несмелова, Большая Крыловка, Ленская, Декабристов и только после этого по привычному маршруту;

- автобус № 35а проследует по улицам: Ибрагимова, Вахитова, Большая Крыловка, Несмелова, Кировской дамбе, улицам Саид-Галеева, Чернышевского, Московской и затем по маршруту.

- автобус № 47 повернет с улицы Декабристов на улицу Вахитова и будет двигаться по улицам: Большая Крыловка, Несмелова, Кировская дамба, Саид-Галеева, Чернышевского, Московская, Татарстан и далее по маршруту;

- автобус № 74 проедет по улице Чистопольская, а затем по улицам Вахитова, Несмелова, Кировской дамбе и улице Саид-Галеева, а потом вырулит на прежний свой маршрут;

- автобус № 89 по улице Декабристов, проспектам Ямашева и Амирхана, мосту «Миллениум», улице Шмидта, Чехова и Достоевского с последующим выходом на привычный маршрут;

- троллейбус № 2 ходить не будет;

- троллейбус № 7 доедет до Речного порта и во время акции «Бессмертный полк» (с 11.00 до 15.00) проедет с улицы Халитова до парка им. Горького.

В обратном направлении схема движения будет выглядеть следующим образом:

- автобус № 35 будет следовать в сторону улицы Гаврилова по улицам Московская, Чернышевского, Саид-Галеева, Кировской дамбе, улицам Несмелова, Большая Крыловка, Ленская, Декабристов;

- автобус № 35а - по улицам Ибрагимова, Вахитова, Большая Крыловка, Несмелова, Кировской дамбе, улицам Саид-Галеева, Чернышевского и Московской;

- автобус № 47 проследует по улицам Московская, Чернышевского, Саид-Галеева, Кировской дамбе, улицам Несмелова, Большая Крыловка, Ленская и Декабристов;

- автобус № 74 проедет через железнодорожный вокзал, далее по Кировской дамбе, улицам Большая Крыловка, Вахитова и Чистопольская и далее по маршруту;

- автобус № 89 - по улице Вишневского, мосту «Миллениум», потому по улицам Чистопольская и Декабристов;

- троллейбус № 7 с 11.00 до 15.00 будет осуществлять движение с улицы Халитова до парка им. Горького.

С 8.00 до 12.00 автобусы № 46 и 72 будут ходить в сторону поселка Юдино по улице Ильича до улицы Железнодорожников с дальнейшим разворотом в обратную сторону.

От парка им. Горького в центр Казани общественный транспорт с 11.00 до 17.00 будет осуществлять движение следующим образом:

- автобус № 10а проедет по улицам Ершова, Вишневского, Шмидта, Чехова, Груздева и Бутлерова;

- автобусы № 22 и 89 проследуют по Кремлевской дамбе, затем по улицам Лево-Булачная, Пушкина и Горького;

- автобус № 30 будет курсировать по улицам Ершова, Вишневского, Шмидта, Чехова, Груздева и Бутлерова;

- автобус № 35 - по улице Ершова до Варваринской церкви, а затем осуществит разворот и направится по улицам Вишневского, Шмидта, Чехова, Груздева и Бутлерова;

- автобус № 54 проедет по мосту «Миллениум», потому по улицам Вишневского, Островского и Татарстан;

- автобус № 91 проследует по улицам Ершова, Вишневского, Островского и Татарстан;

- троллейбусы № 3, 5 и 7 после парка им. Горького уйдут на разворот у Варваринской церкви;

- троллейбус № 8 будут следовать от Деревни Универсиады до сквера им. Тукая.

В обратном направлении:

- автобус № 10а поедет по улицам Ершова, Вишневского, Шмидта, Чехова, Груздева и Бутлерова;

- автобусы № 22 и 89 проедут по улице Вишневского, развернутся на развязке и далее продолжат путь по улицам Вишневского, Островского, Право-Булачная и Кремлевской дамбе;

- автобус № 35 поедет по улице Ершова до Варваринской церкви, где развернется и проследует по улицам Вишневского, Шмидта, Чехова, Груздева и Бутлерова;

- автобусы № 30, 54 и 91 будут ходить по своему маршруту.

