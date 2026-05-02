Прокуратура Республики Татарстан напомнила жителям региона о ключевых нововведениях, которые начнут действовать в течение месяца.

С наступлением мая 2026 года в России вступает в силу ряд важных законодательных изменений, затрагивающих социальную поддержку, финансовую сферу, образование и культуру. Прокуратура Республики Татарстан напомнила жителям региона о ключевых нововведениях, которые начнут действовать в течение месяца. В ведомстве рассказали, какие права и льготы появляются у граждан, на что обратить внимание семьям с детьми, ветеранам и абитуриентам.

Законы в сфере социальной защиты 2026

Одно из самых значимых изменений касается многодетных семей: с 22 мая 2026 года ежемесячное пособие по уходу за детьми сохранится, даже если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Нововведение применяется в беззаявительном порядке ко всем получателям выплаты с начала года, что упрощает процедуру продления поддержки.

С 6 мая усиливается защита доходов инвалидов и ветеранов: компенсации за самостоятельно приобретённые технические средства реабилитации, протезы, а также расходы на проезд к месту их получения и содержание собак-проводников больше не подлежат взысканию по исполнительным документам. Эта мера гарантирует, что средства, выделенные на жизненно важные нужды, останутся у получателей.

Также с 25 апреля вступает в силу норма о бесплатном проезде для родственников сотрудников Росгвардии, проходящих лечение в связи с тяжелым заболеванием или увечьем. Двум членам семьи компенсируется дорога туда и обратно. Кроме того, супруги погибших участников спецоперации, не вступившие в новый брак, получили право на бесплатное обучение в вузах в рамках отдельной квоты.

Новые законы в сфере образования, культуры и транспорта 2026

С 6 мая предусматривается возможность полного государственного финансирования производства и проката отечественных анимационных фильмов для детей и юношества. Уточнение форм поддержки кинематографии направлено на укрепление российских студий и создание качественного контента для подрастающего поколения.

Также с 28 мая вводится система оценки эффективности автошкол. Так, утверждены показатели, критерии и периодичность проверки качества подготовки водителей. Цель реформы — повысить уровень безопасности на дорогах за счёт более строгого контроля за образовательными программами и практической подготовкой курсантов.

Закон об уточнении полномочий ЦБ 2026

С 28 мая Банк России получает право использовать государственный регистр сведений о населении для идентификации граждан в Центральном каталоге кредитных историй. Это позволит повысить точность проверки данных, снизить риски ошибок и ускорить обработку запросов от финансовых организаций.

В прокуратуре Татарстана подчеркнули, что своевременное информирование граждан о новых законах помогает реализовать права на практике и избежать правовых пробелов.

